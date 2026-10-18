گاز مازاد مصرف کنندگان در آذربایجان غربی خریداری می شود

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - جمشید درستکار مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی، ضمن اشاره به فعالیت شرکت‌های کارور گاز اظهار کرد: شرکت‌های کارور، گاز مازاد را از مصرف‌کنندگان خریداری کرده و در بورس انرژی به فروش می‌رسانند که تاکنون با سه شرکت در این زمینه قرارداد منعقد شده است.

وی افزود: جا افتادن فعالیت شرکت‌های کارور، زمینه‌ساز بهینه‌سازی اصولی، مدیریت هوشمند مصرف و کاهش هدررفت گاز خواهد بود و در نهایت بهره‌وری انرژی را ارتقا می‌دهد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با بیان اینکه اهمیت این موضوع در فصل سرد امسال و همزمان با ناترازی گاز بیشتر است، تصریح کرد: فعالیت شرکت‌های کارور می‌تواند به پایداری جریان گاز در استان‌ها، به‌ویژه آذربایجان‌غربی که در انتهای شبکه سراسری گاز قرار دارد، کمک کند.

درستکار از برنامه این شرکت برای افزایش تعداد شرکت‌های طرف قرارداد خبر داد و گفت: در این زمینه با برخی اتحادیه‌های مصرف‌کننده گاز، از جمله آجرپزان و گلخانه‌داران، مذاکراتی برای فعالیت در قالب شرکت‌های کارور انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به زیرساخت‌های گازرسانی استان گفت: تاکنون ۲۲ هزار کیلومتر شبکه گاز در آذربایجان‌غربی اجرا شده و تعداد مشترکان گاز به یک میلیون و ۲۸۱ هزار مشترک رسیده است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی افزود: ۲ هزار و ۸۱ روستای استان از گاز طبیعی بهره‌مند هستند و گازرسانی به ۲۲ شهرک صنعتی و دو شهرک کشاورزی نیز انجام شده است.

درستکار با اشاره به ترکیب مشترکان گاز استان خاطرنشان کرد: ۵۶ درصد از مجموع مشترکان گاز آذربایجان‌غربی را مشترکان خانگی تشکیل می‌دهند.