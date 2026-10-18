معاون اجرای احکام دادستان مرکز خوزستان از رفع تصرف ۱۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان اهواز خبر داد.  

باشگاه خبرنگاران جوان- کاظم نوروزی  معاون اجرای احکام دادستان مرکز خوزستان گفت: در راستای اجرای سیاست‌های کلان قوه قضائیه و مبارزه جدی با زمین‌خواری و همچنین دستورات و تأکیدات دادستان مرکز خوزستان مبنی بر تسریع در روند آزادسازی اراضی ملی از دست متصرفین، دستورات قانونی لازم در خصوص این اراضی، صادر و به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این راستا، با حضور و نظارت میدانی، دادیار اجرای احکام دادسرای اهواز، عملیات رفع تصرف انجام و طی آن ۱۶ هکتار از اراضی منابع طبیعی شهرستان اهواز از دست متصرفان خارج شد.

معاون اجرای احکام دادستان مرکز خوزستان تصریح کرد: دادسرای مرکز استان در برخورد با تصرف اراضی ملی و رفع تصرف از این اراضی، قاطعانه عمل می‌کند.

منبع: دادگستری خوزستان 

برچسب ها: اراضی ملی ، رفع تصرف
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