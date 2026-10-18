باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی وبیناری امروز (یکشنبه ۲۶ مهر) مجلس شورای اسلامی و بعد از دفاع رئیس جمهور از مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: یاد شهدای دولت به‌ویژه شهدای وزارت دفاع را گرامی می‌داریم؛ شهدایی که پیش‌قراولان شهدای کابینه بودند.

وی افزود: اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم، شهید چمران، شهید نامجو، شهید فکوری، شهید شمخانی و شهید نصیرزاده از جمله وزیران دفاع ما بودند که این موضوع نشان می‌دهد این افراد در مسیر جهاد و شهادت پیش‌قراول بودند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امیدوارم بتوانیم راه شهدای بزرگی را که در این حوزه پرچمدار بودند از جمله شهید فخری‌زاده، شهید حاجی‌زاده، شهید تهرانی‌مقدم و دیگر شهدا، به فضل الهی ادامه دهیم.

قالیباف گفت: حتما عزیزان ما در مجلس نیز به این شرایط حساس و این روز مهم توجه دارند.

منبع: ایرنا