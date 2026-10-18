امروز یکشنبه ۲۶  مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز یکشنبه ۲۶  مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۵ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۲۶۳ میلیون تومان
سکه طرح قدیم  ۲۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه  ۱۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۷۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۳۷ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۲۵ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۳۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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