باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- علیرضا کاظمی در جمع خبرنگاران از تغییرات چشمگیر در حوزه سخت‌افزاری و تجهیزات ورزشی مدارس و روستاها خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دو سال اخیر، اعلام کرد که تاکنون نزدیک به ۶ هزار فضای ورزشی مناسب در سطح کشور ایجاد شده و علاوه بر آن، ۳۴ استخر استاندارد دانش‌آموزی نیز افتتاح شده است.

وی تأکید کرد که وزارت آموزش و پرورش در دستور کار خود، تکمیل و احداث ۱۵۰ استخر دیگر را دارد. کاظمی با اشاره به اهمیت همگام‌سازی تجهیزات و برنامه‌های آموزشی افزود: «علاوه بر توسعه سخت‌افزار و امکانات، تمرکز اصلی ما بر توسعه "نرم‌افزار ورزشی" و برنامه‌های المپیادهای درون‌مدرسه‌ای است. این المپیادها نقش کلیدی در ایجاد جذابیت برای دانش‌آموزان، مشارکت عمومی و در نهایت کشف و شکوفایی استعدادها برای سطوح بالاتر ایفا می‌کنند.»

تمرکز بر ورزش قهرمانی و بین‌المللی

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به همکاری‌های نزدیک با فدراسیون‌های ورزشی و وزارت ورزش و جوان، از موفقیت‌های دانش‌آموزان در مسابقات بین‌المللی رده‌های سنی زیر ۱۵ و ۱۸ سال خبر داد.

وی در این راستا گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های جاری، شرکت در ژیمنازیاد دانش‌آموزی برزیل است. با تدارکات گسترده، این رویداد قرار است با حضور بزرگترین کاروان ورزشی دانش‌آموزی تاکنون، شامل ۲۹۰ نفر (از جمله ۲۱۰ ورزشکار منتخب) برگزار شود.

توزیع شیر در مدارس و برنامه‌های فرهنگی-اجتماعی

کاظمی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه‌های رفاهی و سلامت دانش‌آموزان پرداخت و اعلام کرد که دستورالعمل توزیع شیر در مدارس در برخی استان‌ها اجرایی شده و انتظار می‌رود تا اواخر مهر و اوایل آبان، این برنامه در تمامی استان‌های کشور آغاز گردد.

وی با اشاره به تقویم فعالیت‌های پیش رو، از برنامه‌های گسترده سازمان بسیج دانش‌آموزی و سایر تشکل‌های دانش‌آموزی برای بزرگداشت هفته بسیج و هفته استکبارستیزی خبر داد و تأکید کرد: برنامه‌های مردمی و دانش‌آموزی در این مناسبت‌ها، با توجه به تحولات منطقه‌ای، متفاوت و با شکوه خواهد بود.