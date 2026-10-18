دفتر پست منطقه آزاد انزلی امروز با حضور معاون وزیر ارتباطات و استاندار گیلان آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان – محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه ۲۶ مهر ماه) در سفری یک‌روزه وارد منطقه آزاد انزلی شد.

در جریان این سفر، پس از دیدار با مصطفی طاعتی‌مقدم، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان، دفتر پست در منطقه آزاد انزلی با حضور استاندار گیلان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در دستور کار قرار گرفت. اقدامی که با هدف توسعه خدمات پستی و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و ساکنان این منطقه به خدمات پستی انجام می‌شود.

دفتر پستی منطقه آزاد انزلی با هدف مدیریت دریافت و توزیع محموله‌های دریافتی و ارسالی «از و به» این منطقه، توزیع مرسولات فعالین اقتصادی نخستین منطقه آزاد شمال کشور در قالب زیست بوم اقتصاد دیجیتال، ارائه نسل سوم خدمات صنعت پست، و کاهش هزینه‌های زمانی - مالی نقل و انتقال مرسولات واحد‌های اداری، تجاری، و ... با همکاری شرکت ملی پست ایران افتتاح شده و خدمات رسانی خود را آغاز کرده است.

افتتاح این دفتر می‌تواند گامی در راستای ارتقای زیرساخت‌های خدماتی و تسهیل فرآیند‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در منطقه آزاد انزلی باشد. این دفتر در مرکز نمایشگاه‌های منطقه آزاد انزلی و با مشارکت شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه مستقر بوده و آماده ارائه خدمات به فعالین اقتصادی، سرمایه گذاران، تولید کنندگان، اهالی روستا‌های منطقه و ارباب رجوع منطقه است.

منطقه آزاد انزلی در محدوده‌ای به مساحت ۸ هزار و ۶۰۹ هکتار، دارای ۲۵ روستا و افزون بر ۵ هزار و ۵۰۰ واحد تجاری، اداری، خدماتی، تولیدی است.

منبع: مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی