از آغاز به کار سامانه حسام تاکنون برای بیش از یک میلیون و ۷۰۶ هزار حساب، درخواست تعیین تکلیف ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار، از زمان رونمایی سامانه حسام بانک مرکزی تا ۲۵ مهرماه، ۹۶ هزار و ۵۵۹ نفر به این سامانه مراجعه کرده و در مجموع درخواست تعیین تکلیف برای یک میلیون و ۷۰۶ هزار و ۸۶۲ حساب در آن به ثبت رسیده است.

در تاریخ ۲۵ مهر ماه سال جاری، ۳ هزار و ۸۰۶ نفر به سامانه حسام مراجعه کردند و در مجموع ۸۲ هزار و ۵۸۶ درخواست تعیین تکلیف حساب در این روز در سامانه یاد شده ثبت شده است.

برپایه این خبر، سامانه «حسام» با هدف مدیریت حساب‌های سپرده اشخاص حقیقی، شفاف‌سازی جریان‌های مالی و فراهم‌کردن امکان مشاهده و بستن غیرحضوری حساب‌های مازاد و مسکوت، راه‌اندازی شده است. 

کاربران پس از احراز هویت می‌توانند فهرست حساب‌های خود را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مختلف مشاهده کرده و برای تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های غیرضروری و فراموش‌شده اقدام کنند. در این فرآیند، درخواست بستن حساب به‌صورت الکترونیکی به بانک مربوطه ارجاع می‌شود و پس از بررسی نداشتن موانع قانونی، حساب بسته شده و مانده آن به حساب پایه انتخاب‌شده از سوی متقاضی منتقل می‌شود. 

گفتنی است هموطنان برای استفاده از خدمات این سامانه می‌توانند به نشانی hesam.cis.cbi.ir مراجعه کنند.

برچسب ها: بانک مرکزی ، حساب بانکی
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