باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، در جلسه بررسی صلاحیت مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ ۴۰ روزه، دانشمندان و دانش‌آموزان شهید و همچنین شهید سرلشکر نصیرزاده، بر ضرورت تقویت توان دفاعی کشور و حمایت از نیرو‌های مسلح تأکید کرد.

وی با قدردانی از مهرداد اخلاقی کتابچی برای پذیرش مسئولیت وزارت دفاع اظهار داشت: نیرو‌های مسلح کشورمان در دفاع از ایران صحنه‌هایی از ایثار، فداکاری و توانمندی خلق کردند که نگاه دنیا را به خود خیره کرده است. در دیدار‌های خارجی نیز مسئولان و مقامات کشور‌های مختلف در برابر قدرت، عزت و سربلندی نیرو‌های مسلح ایران سر تعظیم فرود می‌آورند.

رئیس‌جمهور با اشاره به سوابق علمی و تخصصی وزیر پیشنهادی دفاع تصریح کرد: توانمندی علمی و تخصص کتابچی در حوزه ساختار دفاعی و فعالیت‌هایی که در این زمینه انجام داده، بر کسی پوشیده نیست. تلاش‌های او در کنار دانشمندانی همچون شهید تهرانی‌مقدم، شهید فخری‌زاده و شهید حاجی‌زاده، در مسیری مشترک برای تقویت توان دفاعی کشور صورت گرفته است.

پزشکیان با بیان اینکه توان دفاعی ایجادشده موجب افزایش قدرت بازدارندگی ایران شده است، افزود: توان دفاعی کشور به نقطه‌ای رسیده که قدرت‌های خارجی با وجود برخورداری از امکانات و تجهیزات گسترده، به‌راحتی جرئت تجاوز به ایران را ندارند.

وی با اشاره به ۴۲ سال سابقه فعالیت کتابچی در وزارت دفاع خاطرنشان کرد: طی کردن مسیر از سطوح پایین تا مسئولیت‌های بالای علمی، کارشناسی و مدیریتی، از جمله دلایلی است که می‌توان به تخصص و توانمندی این نیروی متخصص اعتماد کرد. امروز بیش از هر زمان دیگری به چنین متخصصان و افرادی که برای دفاع از کشور جان خود را به میدان می‌آورند، نیاز داریم.

رئیس‌جمهور با اشاره به قرار گرفتن وزیر پیشنهادی دفاع در فهرست تحریم‌های آمریکا و تهدید‌های ترور علیه وی، ابراز امیدواری کرد که با مراقبت و حمایت لازم، امکان ادامه فعالیت و خدمت او برای کشور فراهم شود.

پزشکیان همچنین با قدردانی از عملکرد ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع در دوره مسئولیت وزارت دفاع گفت: دولت از تلاش‌های وی رضایت دارد و با توافق و عهدی که با کتابچی شکل گرفته است، از ظرفیت و تجربه او نیز در ادامه مسیر استفاده خواهد شد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش مردم و وحدت ملی در قدرت دفاعی کشور گفت: دفاع ما فقط موشک نیست؛ مردم ما و وحدت و انسجامی که در کشور وجود دارد نیز بخش مهمی از توان دفاعی ایران است. اگر این وحدت و همراهی مردم ادامه داشته باشد، هیچ قدرتی قادر نخواهد بود به انسجام و توان داخلی کشور خدشه وارد کند.

وی با قدردانی از مردم ایران اظهار داشت: از همه مردم، چه کسانی که در میدان‌ها حضور داشتند و افتخار آفریدند و چه کسانی که با وجود نارضایتی‌ها، برای ایران، سربلندی کشور و حفظ وحدت همراهی و پایداری کردند، تشکر می‌کنم.

پزشکیان با تأکید بر اینکه ایران در دو قرن گذشته کشوری متجاوز نبوده است، گفت: ما به هیچ کشوری حمله نکرده‌ایم و قصد حمله به هیچ کشوری را نداریم، اما در برابر هر حمله‌ای با قدرت و جسارت تا پای جان خواهیم ایستاد و اجازه نخواهیم داد دشمنان به خاک کشورمان چشم طمع داشته باشند؛ همان‌گونه که ما نیز چشم طمعی به خاک کشور‌های دیگر نداریم.

رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع برای بهبود وضعیت معیشتی و مسکن نیرو‌های مسلح تأکید کرد: معیشت و مسکن نیرو‌های مسلح از اولویت‌های برنامه‌های کتابچی است و دولت نیز برای تأمین این نیاز‌ها همواره اولویت قائل بوده و در این زمینه برنامه‌ریزی کرده است.

وی افزود: دولت با وجود نواقص و کاستی‌های موجود، با تمام توان از برنامه‌های وزیر دفاع برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های معیشتی و مسکنی نیرو‌های مسلح پشتیبانی خواهد کرد تا این نیرو‌ها دغدغه کمتری در این زمینه داشته باشند.

درخواست پزشکیان از مجلس برای رأی قاطع به وزیر پیشنهادی دفاع

پزشکیان با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دولت، مجلس و مردم تصریح کرد: امیدواریم مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع به وزیر پیشنهادی دفاع، پیام وحدت، همدلی و حمایت از نیرو‌های مسلح و امنیتی کشور را به دنیا مخابره کند.

وی با بیان اینکه کتابچی مسیر تخصصی و سلسله‌مراتب مسئولیتی را طی کرده است، گفت: میان نیرو‌های مسلح، از جمله ارتش، سپاه، وزارت دفاع و نیرو‌های امنیتی، درباره حمایت از وی اجماع وجود دارد و این مجموعه‌ها از او حمایت کرده‌اند.

رئیس‌جمهور در پایان با قدردانی از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، اعضای هیئت‌رئیسه و نمایندگان مجلس، ابراز امیدواری کرد که با رأی قاطع نمایندگان به وزیر پیشنهادی دفاع، مسیر تقویت توان دفاعی کشور با اعتماد، همدلی و همکاری بیشتر ادامه یابد.

منبع: تسنیم