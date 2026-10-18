باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران امروز و پیش از آغاز جلسه علنی شورای شهر تهران، درباره آخرین وضعیت برگزاری انتخابات گفت: پیشنهاداتی برای برگزاری انتخابات به شعام داده شده، اما شعام هنوز پاسخی نداده است. تا پاسخ مشخصی داده نشود چیزی مشخص نیست و وزیر کشور هم این مساله را اعلام کرد و فعلا در این خصوص چیزی معلوم نیست.

بیش از دو میلیون موتورسوار در تهران تردد می‌کنند

وی با اشاره به طرح ساماندهی موتورسواران در تهران اظهار کرد: ساماندهی موتورسواران اقدامی قانونی است که همواره مورد انتظار شورا و شهرداری بوده و امیدواریم اجرای این طرح به نتایج مثبتی برای مردم منجر شود.

چمران با بیان اینکه تخلفات موتورسواران و بی‌توجهی برخی از آنها به قوانین و مقررات شهری مشکلاتی را ایجاد کرده است، این را هم گفت که ساماندهی موتورسواران کار ساده‌ای نیست و به عزم و همت بالایی نیاز دارد؛ چراکه بیش از دو میلیون موتورسوار در شهر تهران تردد می‌کنند.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: گاهی با سبز شدن چراغ راهنمایی، تعداد زیادی موتورسوار به‌صورت هم‌زمان حرکت می‌کنند و اجرای قانون در چنین شرایطی دشوار می‌شود. بنابراین، ساماندهی این وضعیت نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامات جدی است.

افزایش هزینه دریافت عوارض توسط شهرداری خلاف قانون است

رییس شورای شهر تهران همچنین درباره گزارش‌های مربوط به تراکم‌های اعطاشده در دوره دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، گفت: مقرر شده است گزارش این موارد هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون ماده ۵ و شورای شهر ارائه شود. همچنین تأکید شده که این گزارش‌ها به‌صورت کتبی در اختیار شورا قرار گیرد؛ چراکه شورا وظیفه نظارتی دارد و از منظر مالی نیز باید این موضوع را بررسی کند.

چمران به پیشنهاد خود در این زمینه اشاره و اظهار کرد: پیشنهاد داده‌ام بانک اطلاعاتی مشخصی ایجاد شود تا مواردی که در آنها تراکم مازاد اعطا می‌شود، ثبت و به‌صورت مستمر مورد نظارت قرار گیرد.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: منافع مردم و شهرداری در موضوع اعطای اضافه‌تراکم باید به‌درستی تأمین شود، در برخی موارد، میزان عوارض دریافتی افزایش یافته است. قرار بود اطلاعات مربوط به این موضوع به شورا ارائه شود، اما تاکنون گزارشی در این زمینه دریافت نکرده‌ایم.

وی تأکید کرد: اینکه شهرداری به دلیل نیاز مالی، هزینه‌های بیشتری از مردم دریافت کند، خلاف قانون است و هرگونه اقدام در این زمینه باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود.

چمران همچنین با اشاره به دستور جلسات امروز شورا، اظهار کرد: در جلسه امروز، گزارش‌های حسابرسی سازمان تاکسیرانی، سازمان فناوری‌های نوین، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب، سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌ها و شرکت معاینه فنی خودرو‌های تهران بررسی می‌شود.