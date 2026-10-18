باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرود عسکری، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تصویب دستورالعمل جدید دولت برای تسهیل ورود و خروج کالا از مبادی گمرکی کشور گفت: در این دستورالعمل، کاهش توقف کالا در مرزها، استفاده از ظرفیت گمرکات داخلی برای ارزیابی کالاهای صادراتی، مدیریت ریسک و تعیین زمان مشخص برای صدور مجوزهای وارداتی پیش‌بینی شده است.

عسکری با اشاره به موضوعات مطرح‌شده در این نشست اظهار کرد: در این جلسه، فعالان اقتصادی مسائل و مشکلات مختلفی از جمله روان‌سازی ورود و خروج کالا، ترافیک کامیون‌ها در مرزها، ارزش‌گذاری کالاها، ضمانت‌نامه‌ها و ترخیص کالا در رویه‌های مختلف گمرکی را مطرح کردند که مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این زمینه، دو موضوع اصلی را تشریح کردم. نخست اینکه تسهیلاتی را در دوران جنگ از مرجع مجاز دریافت کرده بودیم که اکنون به دولت ارائه شد و به تصویب رسید. این مصوبه در تاریخ ۱۶ مهرماه به امضای رئیس‌جمهور رسید و در حال حاضر، دستورالعمل اجرایی آن برای ابلاغ و اجرای یکسان در سراسر کشور در دست تدوین است.

عسکری با تشریح جزئیات این دستورالعمل گفت: یکی از محورهای اصلی آن، جلوگیری از توقف کالا در مرزهاست. در حوزه صادرات، تلاش می‌کنیم ارزیابی کالاها با استفاده از ظرفیت گمرکات داخلی کشور انجام شود تا کالاها هنگام رسیدن به مرز، مجدداً متوقف و ارزیابی نشوند.

رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: در مرزها، مدیریت ریسک اعمال خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که کالاهای دارای ریسک بالا برای بررسی بیشتر به دستگاه‌های اسکنر هدایت شوند و کنترل‌های لازم درباره آنها صورت گیرد، اما بخش عمده کالاها بتوانند از مسیر سبز عبور کنند. در این فرآیند، با اتکا به ارزیابی انجام‌شده در گمرک مبدأ و پلمب الصاق‌شده، زمینه عبور سریع‌تر کالاها فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به پیش‌بینی سازوکارهای جدید در حوزه واردات نیز اظهار کرد: برای دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که مسئول صدور مجوزهای وارداتی هستند، زمان مشخصی تعیین شده است تا در مهلت مقرر، مجوزهای لازم را صادر کنند یا نظر خود را درباره ترخیص کالا اعلام کنند. در صورت رعایت‌نشدن این زمان‌بندی، دستگاه‌های مربوط باید در برابر مراجع ذی‌ربط پاسخگو باشند.

عسکری افزود: گمرک نیز زمان‌سنجی فرآیندها را انجام می‌دهد و نتایج آن را برای اطلاع و پیگیری به مسئولان کشور ارائه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه ثبت سفارش، نمونه‌برداری و انجام فرآیندهای تکراری در مسیر ترخیص کالا در حال برطرف‌شدن است، گفت: تلاش کرده‌ایم این مسائل را به سمت حل‌وفصل هدایت کنیم و امیدواریم با اجرای دستورالعمل جدید، شاهد تحول چشمگیری در فرآیند ورود و خروج کالا از مبادی گمرکی کشور باشیم.

افزایش ظرفیت پذیرش کامیون‌ها در مرزها

رئیس کل گمرک ایران در ادامه، درباره اقدامات انجام‌شده برای کاهش ترافیک کامیون‌ها در مرزهای کشور اظهار کرد: بخشی از مسائل موجود نیازمند رایزنی و هماهنگی با گمرکات کشورهای همسایه است. در همین راستا، نشست‌های مرزی با رؤسای گمرکات کشورهای همسایه برگزار کرده‌ایم.

وی افزود: با رؤسای گمرکات ارمنستان و جمهوری آذربایجان نشست‌هایی داشتیم و در هفته جاری نیز نشستی با رئیس گمرک ترکمنستان در خاک جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. این مذاکرات با هدف افزایش ظرفیت پذیرش کامیون‌ها و تسهیل تردد در مرزهای مشترک انجام شده و طرف‌های مقابل نیز برای همکاری در این زمینه همراهی کرده‌اند.

عسکری با اشاره به بازدیدهای عملیاتی از گمرکات و مرزهای مهم کشور گفت: در جریان این بازدیدها، مشکلات مربوط به عملکرد دستگاه‌ها و موانع موجود در فرآیندهای گمرکی بررسی شد. همچنین پس از این بازدیدها، در نشستی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان وزارتخانه، مسائل و مشکلات مرزهای مهم کشور مطرح شد که بخش قابل‌توجهی از آنها قابلیت حل‌وفصل دارد.

وی برای نمونه به مرز دوغارون اشاره کرد و گفت: پیش از بازدیدهای انجام‌شده، ظرفیت پذیرش و تردد کامیون‌ها در این مرز حدود ۴۰۰ دستگاه در روز بود، اما اکنون این رقم به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه در روز رسیده است.

رئیس کل گمرک ایران خاطرنشان کرد: این افزایش ظرفیت با انجام برخی اصلاحات، رفع موانع و تسریع در فرآیندها محقق شده است. امیدواریم با رویکردی که در حال حاضر میان مسئولان وجود دارد و با تداوم هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و همکاری با کشورهای همسایه، میزان توقف کامیون‌ها در مرزهای کشور کاهش یابد و روند تردد و تبادل کالا با سرعت بیشتری انجام شود.