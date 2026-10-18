رصدخانه هوشمند و مدیریت یکپارچه؛ سند جامع آب فارس تصویب شد

باشگاه خبرنگاران جوان - سیاوش بدری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس در ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ب، گفت: طرح مدیریت جامع منابع آب استان فارس با هدف مدیریت یکپارچه منابع برای آینده‌ای پایدار تدوین شده است.

او با تشریح دلایل و اهمیت تدوین و اجرای این طرح گفت: وقوع خشکسالی‌های مداوم، افت آبخوان‌ها و کسری مخازن، کاهش کمی و کیفی آب‌های سطحی، اولویت‌بندی مصارف و نگرانی از تأمین آب پایدار از مهم‌ترین دلایل تدوین این طرح بوده است.

بدری با اشاره به تعدد ذی‌نفعان و گروداران آب، اضافه کرد: منابع آب محدود است، اما بهره‌برداران متعددی از بخش‌های صنعتی، کشاورزی، زیست محیطی، خانگی، شهرداری‌ها به همراه بخش‌های حاکمیتی در زمره مصرف‌کنندگان آب قرار می‌گیرند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس از اختلاف عمیق بهره‌وری اقتصادی کل آب در ایران و جهان خبر داد و افزود: اتخاذ سیاست‌های بالادستی برای اصلاح مصرف و مدیریت منابع آب ضروری است.

بدری با قدردانی از نگاه ویژه استاندار فارس به حوزه آب و بهره‌وری منابع گفت: برنامه هفتم توسعه تمرکز ویژه‌ای بر مدیریت منابع آب دارد و بر مبانی تعادل‌بخشی، مدیریت یکپارچه، بهره‌وری و حکمرانی آب تأکید می‌کند.

او از برنامه‌ریزی گسترده و انجام طرح‌های مطالعاتی برای تدوین طرح مدیریت جامع منابع آب استان فارس خبر داد و خواستار همکاری بین‌بخشی و هم‌افزایی در این حوزه شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس پشتوانه اطلاعاتی و آماری طرح مدیریت جامع منابع آب استان فارس را قابل استناد ارزیابی کرد و از برگزاری جلسات منظم با ذی‌نفعان طی دو سال اخیر خبر داد.

بدری، ایجاد سامانه ملی حسابداری آب را کارآمد دانست و محاسبه میزان منابع و مصارف را ضروری برشمرد و با یادآوری اینکه، بخش‌های مختلف حاکمیت، اساتید دانشگاه، جوامع محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد، کشاورزان و دیگر گروه‌های ذیربط و ذینفع در تدوین طرح مدیریت جامع منابع آب، مشارکت داشته‌اند، گفت: برای نخستین‌بار از توسعه مدل جهانی WEAP بهره برده‌ایم.

دبیر کارگروه سازگاری با کم‌آبی فارس افزود: طرح مدیریت جامع منابع آب استان فارس شامل سناریو‌های مختلفی است که بررسی عملیاتی آنها یک دوره کشاورزی به طول می‌انجامد.

بدری با سپاس از همکاری دستگاه‌ها و افرادی که در تهیه طرح مدیریت جامع منابع آب استان فارس مشارکت داشته‌اند، اضافه کرد: امکان شبیه‌سازی سناریو‌های متنوع و اتصال برنامه به رصدخانه هوشمند آب در این طرح فراهم شده است.

او ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران تدوین طرح مدیریت جامع منابع آب استان فارس، گفت: فرایند مطالعاتی این طرح از شهریورماه ۱۴۰۲ و پیش از الزام برنامه هفتم توسعه در شرکت آب منطقه‌ای فارس آغاز شده بود.

به گفته رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقه‌ای فارس، بیش از ۴۰ هزار نفرساعت در طرح مدیریت جامع منابع آب استان فارس همکاری داشته‌اند و تمامی جوانب آن مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است.

بدری از اهتمام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس در پایش کارشناسی این طرح تشکر کرد و حفظ منابع آبی را در گرو تصمیم‌سازی‌های سنجیده و راهبردی دانست.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس افزود: آینده پایدار در مدیریت منابع آب با داده‌های دقیق، فناوری هوشمند و تصمیم‌سازی آگاهانه امکان‌پذیر است.

او با اشاره به بهره‌مندی از مطالعات بومی و بین‌المللی برای تدوین طرح مدیریت جامع منابع آب استان فارس گفت: نظرات جوامع محلی، اساتید دانشگاهی و داده‌های علمی و آماری در تهیه این طرح نقش راهبردی داشته است.

دبیر کارگروه سازگاری با کم‌آبی فارس همچنین گفت: طرح مدیریت جامع منابع آب استان فارس می‌تواند همه ذی‌نفعان آب را در کنار یکدیگر قرار دهد و از منابع انرژی استان صیانت کند.

بر پایه این گزارش، در ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس، حاضران به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند و طرح مدیریت جامع منابع آب فارس با تلاش و پیگیری شرکت آب منطقه‌ای این استان تصویب و وارد مرحله اجرایی شد. در پایان این نشست از سند طرح مدیریت جامع منابع آب استان فارس با حضور استاندار و جمعی از مسئولان ارشد استان رونمایی شد.

منبع: آب منطقه ای فارس