باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات تفاهم‌نامه فدراسیون فوتبال با وزارت آموزش و پرورش، این رویداد را گامی بزرگ برای آینده فوتبال کشور خواند و گفت: این طرح زمینه همکاری عمیق‌تری میان آموزش و پرورش و هیئت‌های فوتبال سراسر کشور ایجاد می‌کند.

به گفته وی، با توجه به پراکندگی این زمین‌ها در تمامی مناطق کشور، حتی نقاط دورافتاده، فرصتی برابر برای کودکان و نوجوانان کم‌برخوردار فراهم می‌شود تا در شرایطی که برخی مدارس فوتبال هزینه‌های سرسام‌آوری دارند، با هزینه‌ای کمتر به ورزش بپردازند.

رئیس فدراسیون فوتبال با یادآوری دوران پررونق مسابقات آموزشگاهی و زمین‌های خاکی محلات در گذشته، تصریح کرد: با این طرح می‌توان مدارس را به پایگاه‌های اصلی استعداديابی و پرورش بازیکنان آینده‌دار برای رده‌های ملی و بین‌المللی تبدیل کرد و بخشی از ظرفیت‌های ازدست‌رفته گذشته را احیا نمود.

وی ضمن قدردانی از وزارت آموزش و پرورش، این مسیر را راهبردی دائمی برای فدراسیون دانست.

تاج در آستانه برنامه‌های پیش‌رو همچنین از حضور تیم ملی در تورنمنت عراق در آبان‌ خبر داد و درباره وضعیت میزبانی عربستان در جام ملت‌های آسیا گفت که فدراسیون در حال بررسی شرایط صلاحیت این کشور است و در صورت هرگونه تعویق، برنامه‌های جایگزین پیش‌بینی خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص اسناد و مدارک شرکت شستا در کدال و اعلام بدهی فدراسیون فوتبال به این شرکت گفت: ما به شستا حتی یک ریال بدهی نداریم، دفاتر آنها با ما فرق دارد.نظر دادگاه هم همین است که فدراسیون بدهی به شستا پرداخت کردیم.هم سند پرسپولیس و فدراسیون فوتبال برگشته است.در دفاتر ما هیچ دیونی به شستا نیست.

تاج تصریح کرد: ۵ هزار میلیارد تومان در فیفا داریم که باید به داخل کشور بیاوریم.