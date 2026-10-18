رئیس فدراسیون فوتبال، از تفاهم‌نامه جدید با وزارت آموزش و پرورش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات تفاهم‌نامه فدراسیون فوتبال با وزارت آموزش و پرورش، این رویداد را گامی بزرگ برای آینده فوتبال کشور خواند و گفت: این طرح زمینه همکاری عمیق‌تری میان آموزش و پرورش و هیئت‌های فوتبال سراسر کشور ایجاد می‌کند.

به گفته وی، با توجه به پراکندگی این زمین‌ها در تمامی مناطق کشور، حتی نقاط دورافتاده، فرصتی برابر برای کودکان و نوجوانان کم‌برخوردار فراهم می‌شود تا در شرایطی که برخی مدارس فوتبال هزینه‌های سرسام‌آوری دارند، با هزینه‌ای کمتر به ورزش بپردازند.

رئیس فدراسیون فوتبال با یادآوری دوران پررونق مسابقات آموزشگاهی و زمین‌های خاکی محلات در گذشته، تصریح کرد: با این طرح می‌توان مدارس را به پایگاه‌های اصلی استعداديابی و پرورش بازیکنان آینده‌دار برای رده‌های ملی و بین‌المللی تبدیل کرد و بخشی از ظرفیت‌های ازدست‌رفته گذشته را احیا نمود.

وی ضمن قدردانی از وزارت آموزش و پرورش، این مسیر را راهبردی دائمی برای فدراسیون دانست.

تاج در آستانه برنامه‌های پیش‌رو همچنین از حضور تیم ملی در تورنمنت عراق در آبان‌ خبر داد و درباره وضعیت میزبانی عربستان در جام ملت‌های آسیا گفت که فدراسیون در حال بررسی شرایط صلاحیت این کشور است و در صورت هرگونه تعویق، برنامه‌های جایگزین پیش‌بینی خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص اسناد و مدارک شرکت شستا در کدال و اعلام بدهی فدراسیون فوتبال به این شرکت گفت: ما به شستا حتی یک ریال بدهی نداریم، دفاتر آنها با ما فرق دارد.نظر دادگاه هم همین است که فدراسیون بدهی به شستا پرداخت کردیم.هم سند پرسپولیس و فدراسیون فوتبال برگشته است.در دفاتر ما هیچ دیونی به شستا نیست.

 تاج تصریح کرد: ۵ هزار میلیارد تومان در فیفا داریم که باید به داخل کشور بیاوریم.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، مسابقات ورزش
خبرهای مرتبط
پرداخت تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی با کارمزد صفر درصد به کارکنان آموزش و پرورش
امنیت و سلامت دانش‌آموزان، خط قرمز ما در اعزام‌های بین‌المللی است
برگزاری اردو‌های انتخابی تیم‌های دانش‌آموزی برای حضور در مسابقات جهانی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آغاز المپیاد ورزشی مدارس در سراسر کشور/ مشارکت ۶ میلیون دانش‌آموز در المپیاد درون مدرسه‌ای
استفاده از فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگی دندان‌های دائمی/ پوسیدگی ۱٫۸۴ دندان دانش آموزان ۱۲ ساله کشور
تاج: با نظر دادگاه هیچ بدهی به شستا نداریم/صلاحیت عربستان برای میزبانی جام ملت‌ها بررسی می شود
توزیع سراسری شیر در مدارس؛ آغاز طرح رفاهی دانش‌آموزان از اواخر مهر
اسبقیان: رژه مدال‌آوران ایران باید مقتدرانه و پرجمعیت باشد
وزیر آموزش و پرورش: دانش‌آموزان، گنجینه‌های طلا و نقره کشور هستند
کمبود سرمایه‌گذاری اپراتورها عامل اصلی افت کیفیت اینترنت است/ اتصال بیش از ۲ میلیون خانوار به فیبر نوری
تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی
نتایج یک مطالعه: موسیقی آرام‌بخش پیانو سریع‌تر از صدا‌های طبیعت استرس را کاهش می‌دهد
اخترشناسان نخستین ستاره سبز رنگ را رصد کردند
آخرین اخبار
اخترشناسان نخستین ستاره سبز رنگ را رصد کردند
نتایج یک مطالعه: موسیقی آرام‌بخش پیانو سریع‌تر از صدا‌های طبیعت استرس را کاهش می‌دهد
کمبود سرمایه‌گذاری اپراتورها عامل اصلی افت کیفیت اینترنت است/ اتصال بیش از ۲ میلیون خانوار به فیبر نوری
تاج: با نظر دادگاه هیچ بدهی به شستا نداریم/صلاحیت عربستان برای میزبانی جام ملت‌ها بررسی می شود
توزیع سراسری شیر در مدارس؛ آغاز طرح رفاهی دانش‌آموزان از اواخر مهر
وزیر آموزش و پرورش: دانش‌آموزان، گنجینه‌های طلا و نقره کشور هستند
تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی
آغاز المپیاد ورزشی مدارس در سراسر کشور/ مشارکت ۶ میلیون دانش‌آموز در المپیاد درون مدرسه‌ای
اسبقیان: رژه مدال‌آوران ایران باید مقتدرانه و پرجمعیت باشد
استفاده از فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگی دندان‌های دائمی/ پوسیدگی ۱٫۸۴ دندان دانش آموزان ۱۲ ساله کشور
آیا سرماخوردگی‌ها نیاز به آنتی‌بیوتیک دارند؟ + فیلم
گیاهی مفید برای مقابله با سنگ کلیه + فیلم
ثبت ۱۲۶ مورد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در مهرماه
کلید محافظت از قلب در برابر فیبروز پس از حملات قلبی کشف شد
معرفی تبلتی عالی و چندمنظوره توسط آمازون
آمادگی ژاپن برای اعزام کاوشگر به قمر مریخ
عادتی روزانه که سلامت کبد را تهدید می‌کند
عامل پنهانِ کاهش عملکرد رایانه
اسپیس ایکس «مغز‌های انسانی» آزمایشگاهی را برای آزمایش ناسا به فضا فرستاد
آیا نوشیدن چای، قهوه یا شیر در فواصل بین وعده‌های غذایی اشکالی دارد؟
نقش رادیولوژی در تشخیص سریع بیماری/ تمرکز کنگره رادیولوژی بر هوش مصنوعی
جهش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی در سال جنگ
نتایج نهایی «آزمون دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۵» منتشر شد
تولید داروی بیماران اس‌ام‌ای در کشور