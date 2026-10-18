باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در تشریح گزارش این کمیسیون درباره بررسی صلاحیت و برنامه‌های ارائه‌شده از سوی مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، گفت: در اجرای ماده ۲۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفت و توجه به اسناد بالادستی در برنامه‌های وی ارزیابی شد.

وی افزود: با توجه به نقش مهم وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در طراحی، تولید و تأمین نیازمندی‌های فنی و صنعتی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و فعالیت این وزارتخانه در حوزه‌هایی همچون صنایع هوافضا، خودرو‌های سبک و سنگین، هواپیمای مسافربری، شناور‌ها و سازه‌های دریایی، رایانه و انواع تجهیزات صنعتی، شیمیایی و الکترونیکی و همچنین تعامل گسترده آن با بخش‌های مختلف صنعت کشور، برنامه وزیر پیشنهادی از منظر تولیدی و صنعتی مورد ارزیابی کمیسیون قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: وزیر پیشنهادی در توضیح برنامه‌های خود بر توجه به قوانین و اسناد بالادستی در برنامه‌ها و اقدامات وزارتخانه و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، پرهیز از تعارض با این بخش و انطباق فعالیت‌ها با سیاست‌های کلی کشور در حوزه اقتصادی تاکید کرد.

سعیدی تصریح کرد: برنامه وزیر پیشنهادی از نظر رعایت اصول برنامه‌نویسی، سنجش‌پذیری، ابتنا بر شاخص‌های کمی و کیفی، انعطاف‌پذیری، مسئله‌محوری و رعایت اولویت‌بندی‌ها، قابل قبول ارزیابی شد با این حال، زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای مورد توجه قرار گیرد که اجرای آنها متناسب با زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت انجام شود.

وی با اشاره به توجه وزیر پیشنهادی به کارکنان وزارت دفاع گفت: وزیر پیشنهادی در برنامه‌های خود توجه ویژه به کارکنان این وزارتخانه را مورد تاکید قرار داد و رئیس‌جمهور نیز بر این موضوع تأکید کرد و امیدواریم توجه به کارکنان در اولویت برنامه‌های اجرایی وزارتخانه قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه به بررسی انطباق برنامه‌های وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی و شرح وظایف قانونی وزارتخانه اشاره کرد و افزود: ساخت و تولید اقلام مورد نیاز نیرو‌های مسلح، انجام تحقیقات صنعتی، توسعه امکانات و فناوری صنایع مرتبط بر اساس تدابیر و خط‌مشی فرماندهی کل، هدایت و هماهنگی امور تحقیقات صنعتی نیرو‌های مسلح و سازمان‌های وابسته، بهره‌گیری از ظرفیت مراکز پژوهشی، تحقیقاتی و صنعتی کشور و شناخت پیشرفت‌های صنعتی و سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته جهان، از جمله محور‌های مورد توجه در برنامه‌های ارائه‌شده است.

سعیدی با اشاره به بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، نوآوری و خلاقیت و مولد شدن اقتصاد کشور در چارچوب سیاست‌های کلی خودکفایی اقتصادی، از جمله محور‌های مورد تأکید در این بخش است.

وی افزود: در کمیسیون بر تکالیف وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در حوزه تولید نیز تاکید شد و افزایش سهم دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش صنعتی کشور، با تاکید بر بخش خصوصی، در پژوهش‌های توسعه‌ای و فناوری حوزه دفاع و امنیت از دیگر محور‌های مورد توجه است.

نماینده مردم مبارکه در مجلس، افزایش سهم صادرات محصولات دفاعی از صادرات کل کشور و توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در گزارش کمیسیون متبوعش بیان کرد.

منبع: ایرنا