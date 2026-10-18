سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تشریح گزارش کمیسیون متبوعش در مورد صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع از موافقت این کمیسیون با برنامه‌های او خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در تشریح گزارش این کمیسیون درباره بررسی صلاحیت و برنامه‌های ارائه‌شده از سوی مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، گفت: در اجرای ماده ۲۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفت و توجه به اسناد بالادستی در برنامه‌های وی ارزیابی شد.

وی افزود: با توجه به نقش مهم وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در طراحی، تولید و تأمین نیازمندی‌های فنی و صنعتی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و فعالیت این وزارتخانه در حوزه‌هایی همچون صنایع هوافضا، خودرو‌های سبک و سنگین، هواپیمای مسافربری، شناور‌ها و سازه‌های دریایی، رایانه و انواع تجهیزات صنعتی، شیمیایی و الکترونیکی و همچنین تعامل گسترده آن با بخش‌های مختلف صنعت کشور، برنامه وزیر پیشنهادی از منظر تولیدی و صنعتی مورد ارزیابی کمیسیون قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: وزیر پیشنهادی در توضیح برنامه‌های خود بر توجه به قوانین و اسناد بالادستی در برنامه‌ها و اقدامات وزارتخانه و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، پرهیز از تعارض با این بخش و انطباق فعالیت‌ها با سیاست‌های کلی کشور در حوزه اقتصادی تاکید کرد.

سعیدی تصریح کرد: برنامه وزیر پیشنهادی از نظر رعایت اصول برنامه‌نویسی، سنجش‌پذیری، ابتنا بر شاخص‌های کمی و کیفی، انعطاف‌پذیری، مسئله‌محوری و رعایت اولویت‌بندی‌ها، قابل قبول ارزیابی شد با این حال، زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای مورد توجه قرار گیرد که اجرای آنها متناسب با زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت انجام شود.

وی با اشاره به توجه وزیر پیشنهادی به کارکنان وزارت دفاع گفت: وزیر پیشنهادی در برنامه‌های خود توجه ویژه به کارکنان این وزارتخانه را مورد تاکید قرار داد و رئیس‌جمهور نیز بر این موضوع تأکید کرد و امیدواریم توجه به کارکنان در اولویت برنامه‌های اجرایی وزارتخانه قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه به بررسی انطباق برنامه‌های وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی و شرح وظایف قانونی وزارتخانه اشاره کرد و افزود: ساخت و تولید اقلام مورد نیاز نیرو‌های مسلح، انجام تحقیقات صنعتی، توسعه امکانات و فناوری صنایع مرتبط بر اساس تدابیر و خط‌مشی فرماندهی کل، هدایت و هماهنگی امور تحقیقات صنعتی نیرو‌های مسلح و سازمان‌های وابسته، بهره‌گیری از ظرفیت مراکز پژوهشی، تحقیقاتی و صنعتی کشور و شناخت پیشرفت‌های صنعتی و سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته جهان، از جمله محور‌های مورد توجه در برنامه‌های ارائه‌شده است.

سعیدی با اشاره به بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، نوآوری و خلاقیت و مولد شدن اقتصاد کشور در چارچوب سیاست‌های کلی خودکفایی اقتصادی، از جمله محور‌های مورد تأکید در این بخش است.

وی افزود: در کمیسیون بر تکالیف وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در حوزه تولید نیز تاکید شد و افزایش سهم دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش صنعتی کشور، با تاکید بر بخش خصوصی، در پژوهش‌های توسعه‌ای و فناوری حوزه دفاع و امنیت از دیگر محور‌های مورد توجه است.

نماینده مردم مبارکه در مجلس، افزایش سهم صادرات محصولات دفاعی از صادرات کل کشور و توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در گزارش کمیسیون متبوعش بیان کرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، وزیر پیشنهادی دفاع
خبرهای مرتبط
مهرداد اخلاقی وزیر دفاع شد
اخلاقی: راه و برنامه شهدای دفاع را ادامه خواهم داد
قالیباف: وزرای پیشین دفاع پیش‌قراولان مسیر جهاد و شهادت بودند
دیدار وزیر پیشنهادی وزارت دفاع با فرمانده کل سپاه
پزشکیان: دفاع ایران فقط موشک نیست؛ مردم و وحدت ملی قدرت دفاعی کشورند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۲۶ مهر
هزینه‌های میلیاردی که ترامپ در جنگ با ایران به باد داد
استفاده آمریکا از مادر بمب‌ها نمی‌تواند گلوگاه تنگه هرمز را باز کند
معادله بازدارندگی در منطقه به نفع ایران تغییر کرده است/ ایران به برخی میانجی‌گران منطقه‌ای بی‌اعتماد است
پزشکیان: دفاع ایران فقط موشک نیست؛ مردم و وحدت ملی قدرت دفاعی کشورند
دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر عراق
مهرداد اخلاقی وزیر دفاع شد
عارف: سرمایه‌گذاری بر جوانان، مسیر فتح قله‌های جهانی است
گزارش دیوان محاسبات از توزیع مالیات بر ارزش افزوده در نیمه نخست ۱۴۰۵
قالیباف: وزرای پیشین دفاع پیش‌قراولان مسیر جهاد و شهادت بودند
آخرین اخبار
عراقچی: تنگه هرمز در صورت عمل آمریکا به شروط ایران باز می‌شود
دیدار وزرای امور خارجه ایران و عراق
مهرداد اخلاقی وزیر دفاع شد
اخلاقی: راه و برنامه شهدای دفاع را ادامه خواهم داد
موافقت کمیسیون صنایع مجلس با برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع
پزشکیان: دفاع ایران فقط موشک نیست؛ مردم و وحدت ملی قدرت دفاعی کشورند
قالیباف: وزرای پیشین دفاع پیش‌قراولان مسیر جهاد و شهادت بودند
عارف: سرمایه‌گذاری بر جوانان، مسیر فتح قله‌های جهانی است
گزارش دیوان محاسبات از توزیع مالیات بر ارزش افزوده در نیمه نخست ۱۴۰۵
معادله بازدارندگی در منطقه به نفع ایران تغییر کرده است/ ایران به برخی میانجی‌گران منطقه‌ای بی‌اعتماد است
دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر عراق
هزینه‌های میلیاردی که ترامپ در جنگ با ایران به باد داد
استفاده آمریکا از مادر بمب‌ها نمی‌تواند گلوگاه تنگه هرمز را باز کند
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۲۶ مهر
سخنگوی سپاه: فقط یک تمدن وحشی واژه مقدس مادر را برای سنگین‌ترین بمب استفاده می‌کند
دیدار وزیر پیشنهادی وزارت دفاع با فرمانده کل سپاه
دیدار سردار رادان با مهرداد اخلاقی؛ بررسی راهکار‌های توسعه همکاری‌های دفاعی و انتظامی
بقائی: اختلال در فعالیت گذرگاه‌های مرزی ایران-پاکستان موقتی است
غریب آبادی: تماس‌ها با کشور‌های حاشیه خلیج فارس برقرار است
افزایش تعداد نفتکش‌های صدمه دیده در محدوده دریای عمان
پزشکیان: راهکار‌های ارتقای بهره‌وری باید از نظریه‌پردازی به اجرا برسند
دیدار وزیران امور خارجه ایران و لبنان
سرلشکر عبداللهی: تحقق اهداف دفاعی مستلزم مدیریت منسجم و برنامه‌ریزی دقیق است
عراقچی با دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی دیدار کرد
تاکید عراقچی بر تضمین‌های معتبر برای مذاکره/ ایران آماده گفت‌وگوست، اما زیربار تهدید نمی‌رود
پیام تبریک رهبر معظم انقلاب به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی
انفجار دومین سوپر نفتکش بعد از برخورد با مین دریایی
مظفری: آمریکا ناگزیر به پذیرش واقعیت قدرت هسته‌ای ایران خواهد شد
نامگذاری بزرگراهی در پایتخت به نام شهید سپهبد موسوی