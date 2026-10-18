باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت اطلاع‌رسانی و پخش پاکستان ادعا‌های مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر فعالیت نیروی دریایی آمریکا از خاک پاکستان علیه ایران با تأیید اسلام‌آباد را رد کرد و این ادعا‌ها را بخشی از یک عملیات تبلیغاتی بی‌اساس خواند.

این وزارتخانه در پیامی در حساب کاربری ویژه راستی‌آزمایی خود اعلام کرد که این ادعا ابتدا از سوی یک حساب کاربری مستقر در آمریکای شمالی مطرح شده و سپس در فضای مجازی گسترش یافته است.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «ادعای ساختگی مطرح‌شده از سوی یک حساب کاربری مستقر در آمریکای شمالی مبنی بر اینکه نیروی دریایی آمریکا به‌نوعی با موافقت پاکستان از خاک این کشور علیه ایران فعالیت می‌کند، بی‌اساس است و بخشی از دستورکاری گسترده‌تر برای ایجاد سردرگمی، برداشت‌های نادرست و آشوب به شمار می‌رود.»

این وزارتخانه در پایان تأکید کرد: «حقیقت بر دروغ پیروز می‌شود.»

منبع:بیزنس ریکوردر