باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در نشست پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین زمین خانوارهای مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: تاکنون برای ۱۶۳ هزار و ۶۵۲ خانوار دارای سه و چهار فرزند زیر ۲۰ سال، تأمین زمین انجام شده است و قرارداد واگذاری و تحویل زمین به ۸۳ هزار و ۷۶۳ خانوار نیز به انجام رسیده است.

نبیان با تأکید بر ضرورت افزایش سرعت اجرای طرح‌های تأمین زمین و مسکن اظهار کرد: در ابتدای فعالیت دوره مدیریتی جدید، تعداد قراردادهای واگذاری و تحویل زمین در این بخش حدود ۲۰ هزار مورد بود، اما این رقم طی حدود دو سال گذشته به ۸۳ هزار و ۷۶۳ مورد افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشد قابل توجه در این حوزه است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای افزایش آمار واگذاری زمین افزود: انتظار می‌رود با تلاش بیشتر مجموعه‌های استانی و دستگاه‌های مسئول، روند اجرای این طرح‌ها شتاب بگیرد و تعداد خانوارهای بهره‌مند از زمین تا پایان سال به ۲۰۰ هزار خانوار افزایش یابد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن همچنین بر ضرورت پیگیری تأمین منابع مالی پروژه‌های مسکن تأکید کرد و گفت: در برخی پروژه‌ها، با وجود پیگیری‌های انجام‌شده و پیش‌بینی منابع مالی، تعیین تکلیف نهایی با تأخیر مواجه شده است. این موضوع باید با جدیت دنبال شود؛ زیرا افزایش هزینه‌های ناشی از تورم می‌تواند بار مالی بیشتری به پروژه‌ها تحمیل کند.

نبیان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در استان‌های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و همدان، خواستار تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌های مربوط و افزایش سرعت اجرای طرح‌های حمایتی مسکن شد و بر ضرورت پیگیری وضعیت تأمین منابع مالی این پروژه‌ها تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن اظهار کرد: لازم است نتایج اقدامات و خدمات دستگاه‌های مسئول به‌صورت شفاف به اطلاع مردم برسد. در همین راستا، هماهنگی با مسئولان مربوط برای تأمین منابع موردنیاز و تسریع در اجرای پروژه‌ها باید در اولویت قرار گیرد تا علاوه بر افزایش سرعت پیشرفت طرح‌ها، خدمات در زمان کوتاه‌تری به مردم ارائه شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مستمر مصوبات و رفع موانع مالی و اجرایی پروژه‌ها تأکید کرد.