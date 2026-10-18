شورای فرهنگ عمومی باید قرارگاه حل مسائل فرهنگی باشد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی- حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان با قدردانی از تلاش فعالان فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: با وجود محدودیت امکانات و منابع مالی، مجموعه‌هایی همچون بسیج، فعالان مردمی، سازمان تبلیغات اسلامی و دستگاه‌های دولتی از جمله فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی برای پیشبرد فعالیت‌های فرهنگی در کنار یکدیگر تلاش می‌کنند.

وی آموزش و پرورش را یکی از مهم‌ترین محور‌های فعالیت فرهنگی دانست و افزود: همه دستگاه‌ها باید برای تقویت این مجموعه همکاری کنند؛ چراکه آموزش و پرورش با برخورداری از جمعیت گسترده دانش‌آموزی، ظرفیت مهمی برای اثرگذاری بر خانواده‌ها و جامعه دارد و لازم است توجه بیشتری به این حوزه صورت گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقشه مهندسی فرهنگی کردستان تأکید کرد: این نقشه باید مبنای اصلی برنامه‌های فرهنگی استان باشد و لازم است مشخص شود هر طرح و رویداد در کدام بخش از نقشه قرار می‌گیرد و برای حل چه مسئله‌ای طراحی شده است. برگزاری رویداد‌های گذشته نیز باید در راستای اهداف مشخص و با رویکرد حل مسائل فرهنگی ادامه پیدا کند.

خسروپناه همچنین از ایده «زن کردی، زن تراز ایران اسلامی» استقبال کرد و گفت: این ایده ظرفیت مناسبی برای معرفی هویت و توانمندی زنان کرد دارد. وی با اشاره به پیشینه ایثار، مقاومت و وفاداری مردم کردستان، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی این استان تأکید کرد.

وی صنایع دستی کردستان را از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان برشمرد و اظهار کرد: اجرای مؤثر سند ملی صنایع دستی می‌تواند به رفع موانع تولید و صادرات، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان و تقویت اقتصاد خانواده‌محور کمک کند. برای تحقق این اهداف باید حمایت‌های لازم در زمینه عرضه محصولات، برگزاری نمایشگاه‌ها و معرفی تولیدات صنایع دستی انجام شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های موسیقی، هنر و ورزش در کردستان افزود: ویژگی‌های موسیقایی و هنری استان و همچنین موفقیت قهرمانان ورزشی و مدال‌آوران علمی، فرصت مناسبی برای تقویت هویت جمعی و افزایش مشارکت مردم است و باید از این ظرفیت‌ها در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی بهره گرفت.

خسروپناه با تأکید بر ضرورت تبدیل شورای فرهنگ عمومی به قرارگاه حل مسائل فرهنگی تصریح کرد: در این شورا باید مسائل و آسیب‌های اجتماعی شناسایی و سهم هر دستگاه در حل آنها مشخص شود. گزارش فعالیت‌های معمول دستگاه‌ها به‌تنهایی کافی نیست و هر مجموعه باید درباره تعهداتی که برای حل مسائل پذیرفته و میزان اجرای آنها پاسخ‌گو باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره راه‌اندازی بنیاد زبان و ادبیات کردی گفت: این موضوع پیش‌تر از طریق فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیگیری شده است و با توجه به طرح مجدد آن در جلسه، پیگیری‌های لازم را ادامه خواهیم داد. خسروپناه همچنین درباره موضوع بومی‌گزینی خواستار ارائه نامه‌ای شامل استدلال‌ها و مستندات استان شد تا امکان پیگیری موضوع از طریق نمایندگان مجلس فراهم شود.