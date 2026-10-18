تریبون، پلتفرم انتشار رپورتاژ آگهی و روابط عمومی، پنجمین گزارش جامع سئو در ایران را منتشر کرد. داده‌های این گزارش که با همراهی ۵۶۸ نفر به دست آمده، نشان می‌دهد که اکوسیستم سئوی ایران در سال ۱۴۰۴ در حال گذار از چالش‌های تکنیکال به سمت سازگاری با هوش مصنوعی و مدیریت بحران‌های زیرساختی است.

در پنجمین گزارش جامع سئو در ایران، یک چرخش استراتژیک مهم دیده می‌شود. در حالی که در دنیا دغدغه اغلب سئوکاران افت کلیک ناشی از هوش مصنوعی است، در ایران دغدغه ۷۷درصد متخصصان، شرایط ناپایدار و قطعی اینترنت است که به شکل مستقیم روی عدم اثربخشی فعالیت‌های سئو تاثیر گذاشته است.

داده‌ها درباره آینده سئو چه می‌گویند؟

پایان عصر محتوای بی‌کیفیت: از نگاه متخصصان سئو در ایران، تولید محتوای تجربه‌محور (با میانگین رتبه ۴.۸۷) اثربخش‌ترین فعالیت سئو است.

E-E-A-T، مهم‌ترین عامل رتبه‌بندی در ۲ سال آینده: برای ۲ سال آینده، ۶۱درصد متخصصان فاکتور E-E-A-T (تخصص و تجربه دست‌اول انسانی) را مهم‌ترین عامل رتبه‌بندی می‌دانند که جهشی قابل‌توجه نسبت به سال ۱۴۰۳ (۲۹ درصد) داشته است.

استقبال گسترده از AI: در سال ۱۴۰۴ تنها کمتر از یک‌درصد سئوکاران از هوش مصنوعی استفاده نکرده‌اند و این ابزارها جای خود را در تولید محتوا و تحلیل داده باز کرده‌اند.

رپورتاژ آگهی همچنان در صدر: ۷۱درصد متخصصان همچنان انتشار رپورتاژ فارسی را پراستفاده‌ترین روش لینک‌سازی خارجی می‌دانند.

این موارد تنها بخشی از داده‌های پنجمین گزارش جامع سئو در ایران است. اگر می‌خواهید جزئیات بیشتری درباره سطح درآمد سئوکاران، تغییرات بودجه سئو، لیست ابزارهای محبوب و اثربخش‌ترین روش‌های لینک‌سازی خارجی بدانید، پنجمین گزارش جامع سئو در ایران را به‌صورت رایگان ازسایت تریبون دانلود کنید.