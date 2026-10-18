جانشین سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: مجوز خروج از کشور برای متعهدین آموزش و پرورش و قوه قضاییه از مهر امسال فقط از طریق سامانه سخا صادر می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین زاهدی جانشین سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهارکرد: در راستای گسترش خدمات غیرحضوری، تسهیل و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مشمولان، مجوز خروج از کشور برای متعهدین آموزش و پرورش و قوه قضاییه از مهرماه سال جاری فقط به صورت اینترنتی صادرمی شود.

وی گفت: آن دسته از متعهدین قوه قضاییه و آموزش و پرورش که درخواست خروج از کشور برای سفر‌های زیارتی و سیاحتی را دارند، می‌بایست با ورود به پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ود انتخاب درگاه خدمات الکترونیک، وارد سامانه‌ی سخا شده و با ثبت درخواست در این سامانه و پرداخت هزینه خدمات و تایید از سوی آموزش و پرورش ویا قوه قضاییه در سامانه سخا، وثیقه لازم را با توجه به نوع سفر خود پرداخت کرده و در نهایت مجوز خروج از کشورصادر می‌شود.

جانشین سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: آن دسته از متعهدین خدمت که تعهد آنان در سامانه وظیفه عمومی ثبت شده، می‌توانند برای دریافت مجوز خروج از کشور اقدام کنند. 

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا، شاد) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

منبع: خبرگزاری پلیس

برچسب ها: مجوز خروج از کشور ، سازمان وظیفه عمومی فراجا
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