شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری مسابقات المپیاد ورزشی در مدرسه باقرالعلوم واقع در شهرک مسعودیه منطقه ۱۵ شهر تهران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تربیت نسلی شاداب و بانشاط از جمله اهداف نظام آموزش و پرورش کشور است تا دانش آموزان در کنار فراگیری علم و دانش، از سلامت، تحرک و پویایی لازم نیز برخوردار شوند. مدارس کشور یکی از مهمترین پایگاه تعلیم و تربیت کودکان محسوب می‌شود. برگزاری بازی‌ها و رقابت‌های ورزشی از جمله مورد علاقه دانش آموزان است. جاذبه‌های مهم درس تربیت‌بدنی در مدارس به‌شمار می‌آید و از موضوعات محبوب و مورد علاقه دانش‌آموزان است. این فعالیت‌ها علاوه بر ارتقای مهارت‌های ورزشی و ایجاد لحظاتی شاد و بانشاط، موجب رشد و تعالی دانش‌آموزان در ابعاد اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی می‌شود. به همین منظور مسابقات المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای مدارس در هفته تربیت بدنی در مدرسه باقرالعلوم واقع در شهرک مسعودیه منطقه ۱۵ شهر تهران برگزار شد.

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منبع: روح الله نظام - تهران

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