شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری مسابقات المپیاد ورزشی در مدرسه باقرالعلوم واقع در شهرک مسعودیه منطقه ۱۵ شهر تهران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تربیت نسلی شاداب و بانشاط از جمله اهداف نظام آموزش و پرورش کشور است تا دانش آموزان در کنار فراگیری علم و دانش، از سلامت، تحرک و پویایی لازم نیز برخوردار شوند. مدارس کشور یکی از مهمترین پایگاه تعلیم و تربیت کودکان محسوب می‌شود. برگزاری بازی‌ها و رقابت‌های ورزشی از جمله مورد علاقه دانش آموزان است. جاذبه‌های مهم درس تربیت‌بدنی در مدارس به‌شمار می‌آید و از موضوعات محبوب و مورد علاقه دانش‌آموزان است. این فعالیت‌ها علاوه بر ارتقای مهارت‌های ورزشی و ایجاد لحظاتی شاد و بانشاط، موجب رشد و تعالی دانش‌آموزان در ابعاد اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی می‌شود. به همین منظور مسابقات المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای مدارس در هفته تربیت بدنی در مدرسه باقرالعلوم واقع در شهرک مسعودیه منطقه ۱۵ شهر تهران برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: روح الله نظام - تهران

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برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای مدارس تهران به مناسبت هفته تربیت بدنی

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای مدارس تهران به مناسبت هفته تربیت بدنی

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای مدارس تهران به مناسبت هفته تربیت بدنی

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای مدارس تهران به مناسبت هفته تربیت بدنی

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای مدارس تهران

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برچسب ها: مسابقات ورزشی ، المپیاد ورزشی ، سوژه خبری
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