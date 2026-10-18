باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش لیتوانی و مرکز ملی مدیریت بحران این کشور اعلام کردند که صبح یکشنبه پس از شناسایی یک شیء پرنده ناشناس، به ساکنان مناطق مرکزی و شمالی لیتوانی هشدار داده شد که به پناهگاه‌ها بروند.

در مدت اعتبار هشدار قرمز هوایی، جنگنده‌های گشت هوایی ناتو به منطقه اعزام شدند و فعالیت فرودگاه کائوناس نیز متوقف شد.

هم‌زمان، لتونی، همسایه شمالی لیتوانی، در برخی مناطق مرزی خود با لیتوانی هشدار زرد هوایی صادر کرد، اما این هشدار در ادامه لغو شد. ارتش لتونی علت صدور هشدار را وجود «تهدید احتمالی» اعلام کرد.

در ماه‌های اخیر نیز موارد متعددی از ورود پهپاد‌های اوکراینی به حریم هوایی کشور‌های عضو ناتو در منطقه بالتیک گزارش شده است. مقام‌های اوکراینی گفته‌اند این پهپاد‌ها بر اثر اختلال در سامانه‌های ارتباطی و جنگ الکترونیک روسیه از مسیر اصلی خود منحرف شده‌اند. این حوادث نگرانی‌ها درباره گسترش پیامد‌های جنگ اوکراین به مرز‌های ناتو را افزایش داده است.

منبع: رویترز