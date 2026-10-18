باشگاه خبرنگاران جوان - سیاوش طاهرخانی فرماندار قزوین ضمن تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و رفع موانع ترافیکی در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور شهرستان گفت: در حوزه زیرساخت‌های جاده‌ای با چالش‌ها و مطالبات انباشته‌ای در بخش‌های رودبار الموت شرقی و غربی، طارم سفلی و کوهین رو‌به‌رو هستیم و ارتقای این شریان‌های حیاتی به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های عمرانی شهرستان با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق دنبال می‌شود.

وی با اشاره به حجم بالای جاده‌های نیازمند بازسازی در مناطق کوهستانی افزود: تنها در ۲ بخش رودبار الموت شرقی و غربی نزدیک به ۷۰۰ کیلومتر راه مستعمل، فرسوده و نیازمند بهسازی، روکش آسفالت و ایمن‌سازی وجود دارد که تردد اهالی و گردشگران را با دشواری‌هایی همراه ساخته که با پیگیری‌های صورت‌گرفته در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و استفاده تلفیقی از اعتبارات استانی، کشوری و منابع تخصصی دستگاه‌های اجرایی، اقدامات ارزنده‌ای برای مرمت، لکه‌گیری و ارتقای استاندارد این مسیر‌ها انجام گرفته و تلاش داریم با جذب منابع مالی جدید، سرعت اجرای پروژه‌ها را دوچندان کنیم.

طاهرخانی همچنین به اهمیت راهبردی و پدافندی مسیر‌های ارتباطی این منطقه اشاره کرد و یادآور شد: جاده جدیدالحداث قزوین - تنکابن به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین کریدور‌های ارتباطی و پدافندی کشور، استان‌های مرکزی را به شمال کشور متصل می‌کند و نقش بی‌بدیلی در کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد‌های بین‌استانی دارد، طول این محور مهم حدود ۱۶۴ کیلومتر است که ۹۳ کیلومتر آن در حوزه استحفاظی استان قزوین واقع شده است.

این مسئول در تشریح جزییات این پروژه ملی بیان کرد: از این مقدار، حدود ۳۰ کیلومتر ابتدایی مسیر در محدوده شهرستان البرز قرار دارد و مابقی آن در حوزه استحفاظی شهرستان قزوین واقع شده که خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی و پیگیری‌های مستمر، پیشرفت خوبی در اجرای قطعات مختلف پروژه حاصل شده است.

فرماندار قزوین بیان کرد: مدیریت شهرستان مصمم است با تزریق اعتبارات تکمیلی و رفع معارضین محلی، سرعت اجرای این طرح بزرگ را افزایش دهد تا ضمن تامین امنیت تردد شهروندان، بستر مناسبی برای رونق گردشگری پایدار و شکوفایی اقتصادی منطقه فراهم آید.

منبع: ایرنا