مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به اهمیت جایگاه ژئواکونومیک و راهبردی ایران، اتصال شبکه ریلی ایران به کشور‌های آسیای مرکزی، چین و روسیه را زمینه‌ساز توسعه مسیر‌های متنوع شرقی ـ غربی و شمالی ـ جنوبی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران،در سخنرانی خود در هشتمین نشست تجاری حمل‌ونقل و لجستیک راه ابریشم، با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های ریلی منطقه‌ای، بر تقویت کریدورهای ترانزیتی مشترک، تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل و تسهیل دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی به بازارهای جنوبی تأکید کرد.

 ذاکری در این نشست با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران در اتصال شرق آسیا به اروپا و آسیای مرکزی به خلیج فارس و دریای عمان، همکاری و هماهنگی میان شبکه‌های ریلی کشورها را لازمه تبدیل ظرفیت‌های جغرافیایی به کریدورهای مؤثر تجاری دانست.

 وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی برنامه حرکت قطارها، تسهیل تشریفات مرزی، کاهش زمان توقف، بهبود گردش واگن‌ها و شفافیت تعرفه‌ها، افزایش جریان بار، کاهش زمان سیر و ارائه خدمات رقابت‌پذیر و قابل اعتماد را از اهداف مشترک کشورهای منطقه در توسعه حمل‌ونقل ریلی برشمرد.

 مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به اهمیت جایگاه ژئواکونومیک و راهبردی ایران، اتصال شبکه ریلی ایران به کشورهای آسیای مرکزی، چین و روسیه را زمینه‌ساز توسعه مسیرهای متنوع شرقی ـ غربی و شمالی ـ جنوبی دانست و از کریدور آلماتی ـ تهران ـ استانبول، مسیر آلماتی ـ بندرعباس به‌عنوان ظرفیت‌های توسعه حمل‌ونقل بین‌المللی نام برد.

 ذاکری، هماهنگی در عملیات ریلی و تعرفه‌ها و تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل را زمینه‌ساز افزایش منافع مشترک کشورهای منطقه دانست.

وی همچنین انتقال غلات قزاقستان از طریق شبکه ریلی ایران به عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس را یکی از زمینه‌های عملی توسعه همکاری‌های دوجانبه معرفی کرد و پیشنهاد داد امکان اجرای این طرح با بررسی مشترک هزینه و زمان حمل، ظرفیت زیرساخت‌ها و پایانه‌ها و نیازهای بازار ارزیابی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه، کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب را از مهم‌ترین چارچوب‌های همکاری برای اتصال شمال اوراسیا، آسیای مرکزی، ایران و بازارهای جنوبی دانست و بر اهمیت توسعه هم‌زمان شاخه‌های شرقی و غربی آن خصوصا تکمیل حلقه مفقوده رشت آستارا تأکید کرد.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترانزیت
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