باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری مردی در شهرستان قدس خبر داد که در پی شکایت یک زن ۳۳ ساله درباره تعرض جنسی در جریان سفر به ترکیه تحت تعقیب قرار گرفته بود. به گفته وی، متهم پس از شناسایی و دستگیری، در جریان تحقیقات به اتهام انتسابی اعتراف کرد و با تکمیل اقدامات پلیسی به مرجع قضایی معرفی شد.

ثبت شکایت و آغاز تحقیقات جنایی

سرهنگ نثاری اظهار کرد: شاکی با مراجعه به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ و ارائه مرجوعه قضایی، شکایت خود را درباره آزار و اذیت جنسی در جریان سفر به ترکیه مطرح کرد.

بر اساس اظهارات شاکی، وی از طریق اینستاگرام با یک تور مسافرتی آشنا شده بود، اما در مرز از گروه جا ماند. فردی که خود را مدیر تور معرفی کرده بود، به او اعلام کرد که در هتل اتاق خالی وجود ندارد و باید تا روز بعد منتظر بماند تا همراه زن دیگری به مقصد منتقل شود.

پیگیری شکایت و شناسایی محل اختفای متهم

به گفته شاکی، فرد موردنظر شبانه برای آنها غذا و نوشیدنی آورد و او پس از مصرف نوشیدنی بیهوش شد. شاکی پس از به هوش آمدن متوجه شد که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.

پس از ثبت شکایت، تحقیقات پلیسی آغاز شد و شاکی برای انجام بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی معرفی شد. مأموران پلیس آگاهی نیز با انجام اقدامات فنی و پلیسی، بررسی تماس‌های تلفنی و تحقیق از افراد مرتبط، هویت متهم و محل اختفای او در شهرستان قدس را شناسایی کردند.

دستگیری متهم پس از عملیات غافلگیرانه

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهم که از طرح شکایت علیه خود مطلع شده بود، متواری شد؛ اما مأموران با انجام بررسی‌های میدانی و رصد محدوده حضور وی، پس از اطمینان از حضورش در منزل، طی عملیاتی غافلگیرانه او را دستگیر کردند.

اعتراف متهم و معرفی به مرجع قضایی

سرهنگ نثاری در پایان اعلام کرد: متهم در جریان تحقیقات به اتهام انتسابی اعتراف کرد و پس از تکمیل اقدامات پلیسی، به همراه پرونده و مستندات جمع‌آوری‌شده به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.