باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در جریان نهمین گفت‌وگوی راهبردی روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در منامه، درباره تنش‌های منطقه‌ای با همتایان خود از کشور‌های عضو این شورا گفت‌و‌گو خواهد کرد.

بحرین نخستین مقصد سفر خاورمیانه‌ای لاوروف است؛ سفری که با هدف کمک به کاهش تنش‌ها در منطقه انجام می‌شود. این سفر با عزیمت وزیر امور خارجه روسیه به تهران و برگزاری مذاکرات با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به پایان خواهد رسید.

پیامد‌های اقتصادی بحران

تنش‌ها در خلیج فارس در پی اقدامات آمریکا و اسرائیل علیه ایران و همچنین تداوم درگیری‌ها میان جنبش انصارالله یمن و عربستان سعودی افزایش یافته است. این وضعیت به افزایش شدید قیمت نفت و اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب منجر شده است.

بر اساس برآورد‌های صندوق بین‌المللی پول، بحران کنونی می‌تواند به انقباض ۴.۸ درصدی اقتصاد کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال جاری میلادی منجر شود.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت وقوع جنگی گسترده و بسته‌شدن کامل این دو تنگه، قیمت نفت ممکن است از ۲۰۰ دلار در هر بشکه فراتر رود؛ وضعیتی که می‌تواند بحران جهانی غذا را نیز در پی داشته باشد.

در چنین شرایطی، روسیه تلاش می‌کند به کاهش تنش‌های منطقه‌ای کمک کند و هم‌زمان جایگاه خود را به‌عنوان تأمین‌کننده‌ای قابل‌اعتماد در بازار جهانی انرژی تقویت کند.

تعویق نشست سران شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا

بحران جاری به تضعیف روابط سیاسی منطقه با کشور‌های غربی نیز منجر شده است. بروکسل نشست سران اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس را که قرار بود ۲۴ اکتبر در ریاض برگزار شود، تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخته است.

این تصمیم پس از حمله اخیر انصارالله به فرودگاه ریاض اتخاذ شد؛ حمله‌ای که بنا بر گزارش منتشرشده، دست‌کم ۱۷ کشته بر جای گذاشت.

شورای همکاری خلیج فارس از شش کشور بحرین، قطر، کویت، امارات متحده عربی، عمان و عربستان سعودی تشکیل شده است.

منبع: تاس