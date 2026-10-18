باشگاه خبرنگاران جوان - سعید جنگی‌زهی، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سراوان، از آغاز عملیات اجرایی پروژه تأمین و انتقال آب شرب مجتمع پنج‌روستایی خلیل‌آباد و الله‌آباد در بخش مرکزی این شهرستان خبر داد؛ طرحی که با هدف کاهش تنش آبی و تأمین پایدار آب برای ۲۰۰۰ روستایی اجرا می‌شود.

️ به گفته جنگی‌زهی، عملیات اجرایی این پروژه شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه، اجرای خط انتقال برق و نصب ترانسفورماتور، احداث اتاقک سرچاهی و ۱۵۰۰ متر خط انتقال و توسعه شبکه توزیع آب است.

️او افزود: با بهره‌برداری از چاه جدید، روزانه ۷۰۰ مترمکعب به ظرفیت تأمین آب منطقه افزوده خواهد شد و با اشاره به روند تأمین اعتبار این طرح گفت: تاکنون ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای اجرای پروژه هزینه شده است.