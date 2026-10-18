معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از بازگشایی ۹۹ کیلومتر از محورهای سخت‌گذر روستایی استان طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سعید بلوچی اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۹۹ کیلومتر از محورهای سخت‌گذر روستایی استان بازگشایی شده که از این میزان، ۶۹ کیلومتر به‌صورت پیمانی و ۳۰ کیلومتر به‌صورت امانی و با بهره‌گیری از توان ماشین‌آلات راهداری انجام شده است.

وی با اشاره به شرایط دشوار تردد در برخی مسیرهای روستایی استان افزود: صعب‌العبور بودن برخی محورها و نبود مسیر دسترسی مناسب، رفت‌وآمد روزمره روستاییان را با دشواری همراه کرده بود که با بازگشایی این مسیرها، تعداد ۶۹ روستا و بیش از ۵۰۰۰ خانوار از راه مناسب برخوردار شدند. 

معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان با تأکید بر اهمیت راه‌های روستایی در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این مناطق تصریح کرد: راه روستایی از مهمترین خدمات زیر بنایی است که جایگاه ویژه ای در توسعه اقتصادی ، اجتماعی مناطق روستایی ایفا می کند و در تسهیل رفت‌وآمد، دسترسی به مراکز آموزشی و درمانی و جابه‌جایی کالا و محصولات روستایی نقش مهمی دارد و بازگشایی این محورها می‌تواند بخشی از مشکلات تردد در مناطق روستایی را برطرف کند.

حمل و نقل جاده‌ای استان 

برچسب ها: راه روستایی ، حمل و نقل جاده ای
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