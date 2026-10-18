مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری اظهار کرد: از بعدازظهر دوشنبه تا شب دوشنبه (۲۷ مهر)، رگبار شدید باران، رعدوبرق، تندبادهای لحظه‌ای و در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ و وقوع صاعقه، به‌ویژه در شهرستان‌های سرباز، مهرستان، سیب و سوران، سراوان، راسک، نیکشهر، قصرقند و جنوب ایرانشهر پیش‌بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، از سفرهای غیرضروری و فعالیت‌های کوهنوردی خودداری شود. همچنین ایمن‌سازی پوشش گلخانه‌ها، سقف‌های موقت و بنرهای تبلیغاتی، پرهیز از اسکان و توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و خودداری از چرای دام در ارتفاعات، به‌منظور کاهش خسارات احتمالی ضروری است.