معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین از افزایش ۳۵ درصدی ترافیک معابر شهری در ساعات بازگشایی و تعطیلی مدارس خبر داد و از رانندگان خواست حقوق عابرین پیاده را رعایت کنند.

باشگاه خبرنگاران قزوین؛ ندا حسین پور - مجتبی جانی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: از ابتدای مهرماه و در ساعات بازگشایی و تعطیلی مدارس شاهد افزایش ۳۵ درصدی ترافیک در معابر درون شهری هستیم و برابر آمار ۲۰ درصد تصادفات روزانه در این زمان است که علت آن هم سرعت غیرمجاز و عدم توجه به جلو است.

جانی اضافه کرد: در خصوص ترافیک جلوی مدارس می‌بایست رانندگان از پارک دوبله و یا مورب که عامل اصلی ترافیک خودداری و در مکان‌های مناسب توقف کنند.

وی افزود: براساس بررسی انجام شده فقط ۱۵ درصد رانندگان در گذرگاه‌های خط کشی شده عابر پیاده در سطح شهر، اجازه عبور به عابرین می‌دهند و این میزان در جلوی مدارس و برای دانش آموزان ۲۰ درصد است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تاکید کرد: رانندگان باید توجه داشته باشند، گذرگاه‌های عابر پیاده محل امن عبور عابرین بویژه دانش آموزان است و برابر قانون، رانندگان در صورت مشاهده عابرپیاده، باید توقف کامل کرده تا آنها بتوانند از عرض خیابان عبور کنند.

برچسب ها: ترافیک شهری ، بازگشایی مدارس
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