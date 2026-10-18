باشگاه خبرنگاران جوان - شب گذشته شستا، صورت‌های مالی خود تا تاریخ خرداد ۱۴۰۵ را در سایت کدال افشا کرد و در آن به بدهی فدراسیون فوتبال به این شرکت اشاره شده است.

صورت‌های مالی منتشرشده شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در سامانه کدال، جزئیات تازه‌ای از پرونده مطالبات ارزی فدراسیون فوتبال را آشکار کرده است که به تأمین ارز برای فدراسیون فوتبال در دوره پرداخت مطالبات مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی ایران، مربوط می‌شود و ابعاد مالی و حقوقی آن همچنان در مستندات شستا قابل مشاهده است.

بر اساس اطلاعات درج‌شده در یادداشت ۱۳-۴ صورت‌های مالی شستا، در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ و بنا به درخواست فدراسیون فوتبال، مبلغ ۲.۸ میلیون درهم، معادل دو میلیون یورو، به حساب بانکی معرفی‌شده از سوی این فدراسیون واریز شده است. این پرداخت در شرایطی انجام شد که فدراسیون فوتبال برای پرداخت تعهدات مالی خود در پرونده ویلموتس با مشکل تأمین منابع ارزی مواجه بود.

مطابق توضیحات این سند، معادل ریالی مبلغ مذکور نیز از طریق یک فقره چک در فروردین‌ماه ۱۳۹۹ به مدیریت امور مالی شستا تحویل شد، اما بنا بر آنچه در صورت‌های مالی آمده، مبلغ چک در سررسید تأمین نشد و شستا برای پیگیری مطالبات خود علیه فدراسیون فوتبال اقامه دعوا کرد.

ثبت ۵۴۳ میلیارد ریال بابت سود تسعیر ارز و خسارات تأخیر

یکی از نکات قابل توجه در صورت‌های مالی منتشرشده شستا، ثبت مبلغ ۵۴۳ میلیارد ریال در دفاتر این شرکت در سال ۱۳۹۹ است. مطابق متن سند، این مبلغ بابت سود تسعیر ارز و سایر خسارات تأخیر تأدیه مرتبط با پرونده شناسایی شده است.

این رقم به‌عنوان اصل بدهی ارزی قابل تفسیر نیست و باید میان مبلغ اولیه پرداخت‌شده و خسارات ناشی از تأخیر و تغییر نرخ ارز تفکیک قائل شد. با این حال، درج این رقم در صورت‌های مالی شستا نشان می‌دهد که آثار مالی این پرونده فراتر از اصل مبلغ ارزی پرداخت‌شده بوده است.

پرونده‌ای با ابعاد حقوقی و اختلاف بر سر اسناد مالکیت

بر اساس توضیحات مندرج در یادداشت صورت‌های مالی، پرونده در شعبه ۷۷ دادگاه حقوقی تهران مطرح شده و در جریان رسیدگی، موضوع اسناد مالکیت املاک نیز مورد توجه قرار گرفته است. شستا در ادامه برای ابطال وکالت‌نامه و اسناد مالکیت املاک مورد اشاره اقدام حقوقی انجام داده است.

در متن سند به ابطال اسناد و صدور مجدد آنها به نام فدراسیون فوتبال اشاره شده است که ابعاد حقوقی پرونده را پیچیده‌تر می‌کند و نشان می‌دهد اختلاف دو طرف تنها به مطالبه وجه محدود نبوده است.

بخش دیگری از صورت‌های مالی شستا به رأی مورخ هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ شعبه اول دیوان عالی کشور درباره مطالبه زیان ناشی از تفاوت نرخ ارز اشاره دارد.

بر اساس متن یادداشت، پیگیری‌های مرکز حقوقی شستا برای مطالبه زیان ناشی از تفاوت نرخ ارز میان تاریخ پرداخت دو میلیون یورو و تاریخ واریز‌های ریالی وزارت ورزش و جوانان مطرح بوده است.

در این گزارش اشاره شده است که این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه فاصله زمانی میان پرداخت ارز و تسویه ریالی می‌تواند در محاسبات مالی پرونده اثرگذار باشد. با این حال، برای مشخص شدن نتیجه نهایی رسیدگی قضایی و میزان قطعی خسارت قابل مطالبه، بررسی متن کامل رأی دیوان عالی کشور و اسناد تکمیلی پرونده ضروری است.

جزئیات مالی پرونده ویلموتس در صورت‌های مالی شستا

انتشار صورت‌های مالی شستا در کدال بار دیگر پرونده تأمین ارز برای فدراسیون فوتبال در دوره پرداخت مطالبات مارک ویلموتس را مورد توجه قرار داده است. بر اساس اطلاعات درج‌شده در این اسناد، پرداخت دو میلیون یورو در آبان‌ماه ۱۳۹۸، تأمین‌نشدن مبلغ چک در سررسید، ثبت ۵۴۳ میلیارد ریال بابت سود تسعیر ارز و خسارات تأخیر تأدیه و ادامه پیگیری‌های حقوقی درباره زیان ناشی از تفاوت نرخ ارز، از مهم‌ترین محور‌های این پرونده به شمار می‌روند.

منبع: خبرگزاری آنا