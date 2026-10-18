باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

راهکاری ساده برای چاق نشدن زیاد جویدن غذا است + فیلم

فوق تخصص تغذیه در مورد جویدن غذا و چاقی نکاتی بیان‌کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا محمدی فارسانی، فوق تخصص تغذیه با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص جویدن غذا و چاقی توضیحاتی ارائه کرد. 

 
مطالب مرتبط
راهکاری ساده برای چاق نشدن زیاد جویدن غذا است + فیلم
young journalists club

یک توصیه برای کمک به سلامت روده

راهکاری ساده برای چاق نشدن زیاد جویدن غذا است + فیلم
young journalists club

لزوم توجه به تغذیه کودکان مبتلا به سرطان ریه

راهکاری ساده برای چاق نشدن زیاد جویدن غذا است + فیلم
young journalists club

۵ خوراکی خطرناک که باعث سلولیت می‌شوند

پربیننده‌ترین‌ها
انفجار در پایگاه نظامی کانادا با ۷ کشته و ده‌ها زخمی + فیلم
۴۵۷

انفجار در پایگاه نظامی کانادا با ۷ کشته و ده‌ها زخمی + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
تظاهرات ضد ترامپ در شهرهای مختلف آمریکا + فیلم
۴۰۳

تظاهرات ضد ترامپ در شهرهای مختلف آمریکا + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
 از فرانسه تا سراسر اروپا؛ موج اعتراضات دانشجویی در حال تسخیر خیابان‌های اروپا + فیلم
۳۶۴

 از فرانسه تا سراسر اروپا؛ موج اعتراضات دانشجویی در حال تسخیر خیابان‌های اروپا + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
راهکاری ساده برای چاق نشدن زیاد جویدن غذا است + فیلم
۳۰۸

راهکاری ساده برای چاق نشدن زیاد جویدن غذا است + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
اتحاد رمز پیروزی + فیلم
۲۷۵

اتحاد رمز پیروزی + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha