باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در آیین استانی المپیاد‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای فارس در دبستان ابوقداره ناحیه دو شیراز با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی ورزش در زندگی دانش‌آموزان، گفت: هدف اصلی از برگزاری المپیاد‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای، تقویت نشاط و سلامتی جسمی و روحی دانش‌آموزان و تبدیل ورزش به بخشی جدایی‌ناپذیر از سبک زندگی آنان است.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس با بیان اینکه ورزش یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان فارس است، افزود: ورزش آموزشگاهی زیربنای توسعه ورزش در کشور به شمار می‌رود و به همین دلیل، توجه ویژه به این حوزه از اولویت‌های آموزش‌وپرورش استان است.

کلاری با اشاره به اهمیت ساحت زیستی و بدنی در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، اظهار کرد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا دانش‌آموزان در کنار مربیان و معلمان خود، اهمیت فعالیت بدنی مستمر را درک کنند و ورزش را به‌عنوان یک رفتار روزانه در سبک زندگی خود قرار دهند.

او به ضرورت گسترش ورزش در بخش‌های مختلف جامعه، از جمله مدارس، مناطق روستایی و عشایری و خانواده‌ها اشاره کرد و افزود: تقویت ورزش در محیط مدرسه و خانواده می‌تواند نقش مؤثری در توسعه فرهنگ ورزش و افزایش نشاط اجتماعی داشته باشد. امروز نیز شاهد شکل‌گیری این نگاه در خانواده‌ها هستیم و بسیاری از والدین، فرزندان خود را برای شرکت در فعالیت‌های ورزشی به کلاس‌های مختلف می‌فرستند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: در دو سال گذشته سرانه فضای ورزشی به ازای هر دانش‌آموز که پیش از این ۳۱ صدم مترمربع بود، در دو مرحله به ۴۸ صدم و سپس ۶۳ صدم مترمربع یعنی دوبرابر افزایش یافته است و امیدواریم با تداوم حمایت‌ها و تلاش‌های انجام‌شده، این میزان به استاندارد حدود یک مترمربع برای هر دانش‌آموز نزدیک شود.

کلاری، حمایت مسئولان استان و استاندار فارس را در توسعه زیرساخت‌های ورزشی دانش‌آموزان مؤثر دانست و افزود: در دو سال گذشته، اقدامات قابل توجهی در حوزه ورزش دانش‌آموزی انجام شده و استان در بخش‌های مختلف تربیت‌بدنی به موفقیت‌های ارزشمندی دست یافته است.

او با اشاره به افتخارات ورزشی دانش‌آموزان استان اظهار کرد: فارس با کسب ۱۷ کاپ در رقابت‌های ورزشی و بر اساس شاخص‌های عملکردی تربیت‌بدنی، در زمره استان‌های برتر کشور قرار گرفته است.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس همچنین با اشاره به ظرفیت استان فارس در حوزه بازی‌های فکری، آموزشی و سرگرمی گفت: حدود ۷۰ هزار دانش‌آموز استان در مرحله مدرسه‌ای این بازی‌ها شرکت می‌کنند و شیراز از ظرفیت قابل توجهی در زمینه بازی‌های فکری و آموزشی برخوردار است.

کلاری افزود: توسعه بازی‌های فکری وآموزشی می‌تواند به تقویت تفکر نظام‌مند، الگوریتمی و کار گروهی در دانش‌آموزان کمک کند و زمینه رشد توانمندی‌های ذهنی آنان را فراهم سازد.

او در پایان با اشاره به آغاز هفته تربیت‌بدنی آموزشگاهی، شعار امسال این برنامه را «هر دانش‌آموز، یک استعداد ورزشی و هر مدرسه، پایگاه نشاط و پویایی» عنوان کرد و گفت: امسال نیز با ادامه طرح «میدان پویا»، تلاش خواهیم کرد شور و نشاط ورزشی را در مدارس گسترش دهیم و زمینه مشارکت بیشتر دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی را فراهم کنیم.

مدیر آموزش‌وپرورش ناحیه دو شیراز نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت توجه به ورزش در مدارس گفت: ورزش باید سرلوحه کار همه معلمان و دانش‌آموزان قرار گیرد.

یونس غلامی با اشاره به ساحت زیستی و بدنی در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، بر ضرورت توجه ویژه به این حوزه تأکید کرد و افزود: آموزش‌وپرورش ناحیه دو شیراز در بسیاری از برنامه‌ها، مسابقات و جشنواره‌های استانی موفق به کسب رتبه نخست شده است.

منبع: آموزش و پرورش فارس