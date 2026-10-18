شیراز؛ بارانداز و کانون تأمین گوشت قرمز منطقه

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد میرزایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز اظهار کرد: پایش سامانه‌های رهگیری و ترخیص دام در بازه زمانی فروردین تا مهرماه امسال نشان می‌دهد مجموعاً برای ۲۶۴ محموله دام زنده شامل ۱۴ هزار و ۳۴۸ واحد دامی (۱۴ هزار و ۳۳۳ رأس دام سبک و سنگین و ۱۵ نفر شتر) از سوی این مدیریت موافقت و توسط اداره دامپزشکی شهرستان گواهی بهداشتی حمل مربوطه صادر شده است.

او افزود: داده‌های ثبت‌شده حاکی از آن است که ۹۲ درصد این محموله‌ها (۲۴۳ فقره) پس از طی مراحل قانونی، تخلیه قطعی شده‌اند و فرآیند تعیین تکلیف نظارتی برای ۲۱ محموله در وضعیت عدم وصول در جریان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز بیان کرد: تحلیل جریان تردد بیانگر برتری محسوس حجم خروجی نسبت به ورودی است؛ به‌طوری‌که ۱۶۶ محموله به ظرفیت ۸ هزار و ۱۱۹ واحد دامی (۵۶.۶ درصد کل ترددها) در قالب محموله‌های خروجی جابه‌جا شده‌اند که شامل ۱۲۱ محموله درون‌استانی و ۴۵ محموله برون‌استانی است.

میرزایی ادامه داد: در نقطه مقابل، مبادی ورودی شهرستان شیراز پذیرای ۹۸ محموله با ظرفیت ۶ هزار و ۲۲۹ واحد دامی (۴۸ محموله از داخل و ۵۰ محموله از مبادی خارج از استان) بوده‌اند؛ امری که جایگاه راهبردی شهرستان شیراز را به‌عنوان بارانداز، کانون فرآوری و تأمین‌کننده گوشت قرمز منطقه و استان‌های مجاور تثبیت می‌کند.

گوسفند کشتاری و پرواری سهم محوری در جابجایی‌ها دارند

مهدی نعیمی رئیس اداره تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز نیز بیان کرد: از منظر ساختار گونه‌ای دام‌های جابه‌جاشده، «گوسفند کشتاری و پرواری» با اختصاص ۱۶۰ محموله و مجموع ۱۰ هزار و ۶۵۵ رأس، سهم محوری بالغ بر ۷۴.۲ درصد کل حجم دام تردد یافته را در اختیار دارد.

او گفت: همچنین گونه بز با هزار و ۶۸۹ رأس، ترکیب گوسفند و بز با هزار و ۳۱۵ رأس، دام سنگین (گاو و گوساله) با ۶۷۴ رأس و شتر با ۱۵ نفر در رده‌های بعدی ثبت بارنامه‌ها قرار گرفته‌اند. در بخش کانون‌های جغرافیایی تخلیه، کلان شهر شیراز با میزبانی ۱۱۶ محموله و مجموع ۷ هزار و ۳۴۶ رأس دام، کانون اصلی جذب و باراندازی دام بوده است.

نعیمی ادامه داد: در میان مراکز فرآوری صنعتی نیز «کشتارگاه صنعتی دام فارس» با تخلیه بیش از هزار و ۶۸۰ رأس و «کشتارگاه زرقان» با ثبت ۳۱ محموله، بیشترین حجم مقاصد حمل دام کشتاری درون استانی را به ثبت رسانده‌اند.

علاوه بر این، در بخش صادرات درون کشوری به خارج از استان، «مجتمع کشتارگاهی فجر اسلامشهر» در استان تهران با جذب ۱۲ محموله و هزار و ۷۸ رأس دام، مقصد نخست محموله‌های اعزامی از مبدأ شیراز بوده است.

او افزود: در حوزه اقدامات نظارتی و پایش زنجیره توزیع، از میان ۲۶۴ محموله رهگیری‌شده، ۲۴۳ محموله وصول قطعی شده و ۲۱ محموله (شامل ۳ محموله ورودی و ۱۸ محموله خروجی) به علت تأیید نشدن نهایی تخلیه یا ثبت با عنوان «عدم وصول»، مشمول رصد ویژه سامانه‌ای و اداری شده‌اند تا ضمن جلوگیری از انحراف در شبکه توزیع، صیانت از ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای و مقابله با هرگونه احتمال قاچاق دام با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح به‌طور کامل اعمال شد.

منبع: روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شیراز