باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - الکساندر نواک در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی «وستی» گفت وزارت انرژی آمریکا شرکت‌های خریدار و طرف‌های تجاری این معاملات را مشخص کرده و مذاکرات برای نهایی‌کردن شرایط و امضای قرارداد‌ها ادامه دارد. وی افزود محموله‌هایی که به بازار‌های نزدیک‌تر صادر می‌شوند، در مدت کوتاه‌تری به مقصد خواهند رسید.

معاون نخست‌وزیر روسیه اظهار داشت پس از توافق تلفنی ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، مسکو محدودیت‌های صادرات گازوئیل را لغو کرد. به گفته وی، وزارتخانه‌های انرژی دو کشور در حال رایزنی‌های فشرده هستند و ارتباط میان صادرکنندگان روسی و خریداران آمریکایی ادامه دارد.

نواک همچنین اعلام کرد بر اساس برنامه‌ریزی روسیه، صادرات گازوئیل این کشور تا پایان سال جاری میلادی افزایش خواهد یافت. طبق این برنامه، قرار است ۵۰۰ هزار تن در اکتبر و یک میلیون تن در هر یک از ماه‌های نوامبر و دسامبر به بازار‌های جهانی عرضه شود. وی افزود در صورت فعالیت پالایشگاه‌های روسیه با ظرفیت کامل، مجموع صادرات گازوئیل این کشور تا پایان سال به ۳.۵ میلیون تن خواهد رسید؛ رقمی که به گفته او، تقریباً معادل ۱۰ درصد بازار جهانی است.

نواک درباره شیوه انتقال محموله‌ها توضیح داد که برای حمل‌ونقل دریایی در مسافت‌های طولانی، عمدتاً از نفتکش‌های کلاس آفراماکس استفاده می‌شود، هرچند نوع کشتی و ظرفیت آن به شرایط تجاری بستگی دارد.

وی همچنین گفت بر اساس مجوز صادرشده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، محدودیت‌های تحریمی مربوط به این معاملات برای یک دوره شش‌ماهه رفع شده است. به گفته نواک، این مجوز حمل‌ونقل محموله‌ها، کرایه نفتکش‌ها و بیمه مرتبط با این معاملات را نیز پوشش می‌دهد و امکان انجام این مبادلات را فراهم می‌کند.

منبع: تاس