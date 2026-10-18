یک نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ کیلوواتی در زمینی به مساحت ۳هزار مترمربع احداث شده که درآمد حاصل از فروش برق آن، صرف حمایت از خانواده‌های زندانیان و زندانیان بدهکار کاشان می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در کاشان، یک نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ کیلوواتی در زمینی به مساحت ۳ هزار مترمربع، فراتر از تولید برق پاک، به منبعی برای حمایت از خانواده‌های زندانیان و زندانیان بدهکار تبدیل شده است؛ طرحی که با اختصاص درآمد حاصل از فروش برق به امور حمایتی، تلاش می‌کند بخشی از مشکلات اقتصادی این خانواده‌ها را کاهش دهد و زمینه‌ساز حمایت پایدار از فرزندان آنان باشد.

یکی از تازه‌ترین ثمرات این طرح، حمایت تحصیلی از ۲۵۸ دانش‌آموزی بوده است که سرپرست آنها در زندان به سر می‌برد. در آغاز مهرماه، لوازم‌التحریر و اقلام آموزشی مورد نیاز این کودکان از محل درآمد نیروگاه تأمین و در اختیارشان قرار گرفت؛ اقدامی که می‌کوشد مانع از آن شود که پیامد‌های زندانی شدن سرپرست خانواده، فرصت‌های تحصیلی و آینده این دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار دهد. در حال حاضر، حدود ۴۰۰ خانواده از منافع اقتصادی این نیروگاه خورشیدی بهره‌مند می‌شوند.

همچنین بنابر اعلام ساتبا به ما انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان کاشان در نظر دارد با توسعه این الگو و احداث یک نیروگاه خورشیدی جدید با ظرفیت یک مگاوات، منابع درآمدی پایدارتر و گسترده‌تری برای حمایت از خانواده‌های زندانیان و زندانیان بدهکار فراهم کند؛ اقدامی که می‌تواند دامنه خدمات حمایتی انجمن را افزایش دهد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت‌تری برای تأمین نیاز‌های این خانواده‌ها ایجاد کند.

خورشیدی در کاشان

از نگاه کارشناسان انرژی و توسعه پایدار، چنین طرح‌هایی نمونه‌ای از پیوند ظرفیت‌های اقتصادی انرژی‌های تجدیدپذیر با مسئولیت اجتماعی هستند. در این الگو، نیروگاه خورشیدی صرفاً یک واحد تولید برق نیست، بلکه می‌تواند به ابزاری برای ایجاد درآمد مستمر، کاهش وابستگی فعالیت‌های حمایتی به کمک‌های مقطعی و تقویت فرصت‌های آموزشی و معیشتی گروه‌های آسیب‌پذیر تبدیل شود. کارشناسان همچنین بر این نکته تأکید دارند که موفقیت و تداوم چنین طرح‌هایی به ارزیابی دقیق اقتصادی، مدیریت شفاف درآمد‌ها و هزینه‌ها و تخصیص هدفمند منابع به نیاز‌های واقعی خانواده‌های تحت حمایت وابسته است.

به این ترتیب، تجربه کاشان نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در انرژی پاک، در صورت همراهی با برنامه‌ریزی اجتماعی و سازوکار‌های حمایتی شفاف، می‌تواند علاوه بر تولید برق و کمک به کاهش آثار زیست‌محیطی مصرف انرژی، به ایجاد ارزش اجتماعی نیز منجر شود؛ ارزشی که در حمایت از تحصیل کودکان، کاهش فشار اقتصادی خانواده‌ها و فراهم کردن زمینه‌ای برای آینده‌ای باثبات‌تر برای آنان نمود پیدا می‌کند.

برچسب ها: وزارت نیرو ، ساتبا ، حمایت از خانوارهای نیازمند
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