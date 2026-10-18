معاون نخست‌وزیر روسیه گفت کشور‌های اروپایی پس از کاهش واردات گاز روسیه، به تأمین‌کنندگان آمریکایی وابسته شده‌اند و هزینه تأمین گاز آنها به چهار برابر افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه روز یکشنبه اعلام کرد کشور‌های اروپایی با هدف تنوع‌بخشی به منابع تأمین گاز خود، واردات از روسیه را کاهش دادند، اما در نهایت وابستگی آنها به آمریکا افزایش یافت و هزینه تأمین گاز نیز به‌شدت بالا رفت.

نواک در گفت‌و‌گو با شبکه «سولوویف لایو» در حاشیه مجمع «هفته انرژی روسیه» در مسکو گفت اروپایی‌ها حجم قابل‌توجهی از عرضه گاز را از دست داده‌اند و هزینه‌هایشان چهار برابر شده است. به گفته وی، کشور‌های اروپایی اکنون عمدتاً به محموله‌های گاز طبیعی مایع آمریکا متکی هستند؛ در حالی که هدف اولیه آنها تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی بود.

وی افزود قیمت گاز در اروپا عملاً به حدود هزار دلار به ازای هر هزار مترمکعب رسیده است؛ این در حالی است که در سال‌های گذشته و پیش از همه‌گیری کرونا، قیمت‌ها معمولاً بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار قرار داشت.

معاون نخست‌وزیر روسیه همچنین گفت مسکو شاهد افزایش شمار سیاستمداران و کشور‌هایی است که از تصمیم برای کنار گذاشتن منابع انرژی روسیه ابراز تأسف می‌کنند و این تصمیم را اشتباه می‌دانند. به گفته او، علاقه بین‌المللی به تأمین انرژی از روسیه بار دیگر افزایش یافته است.

مسیر اصلی انتقال گاز روسیه به اروپا پس از انفجار‌های خرابکارانه ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ (۴ مهر ۱۴۰۱) در خطوط لوله «نورد استریم ۱ و ۲» قطع شد. دادستانی کل روسیه پرونده‌ای با عنوان «تروریسم بین‌المللی» در این زمینه گشوده است؛ مسکو همچنین از بی‌توجهی به درخواست‌هایش برای انتشار نتایج تحقیقات انتقاد کرده است.

شرکت بهره‌بردار خطوط لوله نورد استریم نیز پیش‌تر اعلام کرده بود خسارت‌های واردشده بی‌سابقه است و نمی‌توان زمان مشخصی برای تعمیر آنها تعیین کرد.

منبع: المیادین

برچسب ها: گاز اروپا ، قیمت سوخت
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