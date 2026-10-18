معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، از اجرای بیش از ۵۰۰ پروژه عمرانی و خدماتی در مناطق مختلف پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- لطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران روز یکشنبه ۲۶ مهرماه در آیین بهره‌برداری از مجموعه آبی گلشن و افتتاح ۱۳ پروژه منطقه ۴ شهرداری تهران به ارزش یک‌هزار میلیارد تومان که در قالب دویست‌وسی‌وچهارمین پویش امید و افتخار برگزار شد، با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: در شرایط کنونی، امیدآفرینی، تلاش و حرکت رو به جلو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این شرایط با موفقیت پشت سر گذاشته خواهد شد و در تاریخ کشور ثبت می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد امید و نشاط در جامعه افزود: در دوره کنونی مدیریت شهری، برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران به‌عنوان یکی از اولویت‌ها دنبال شده است و اکنون شاهد حضور تاکسی‌ها و اتوبوس‌های برقی در ناوگان حمل‌ونقل عمومی هستیم.

فروزنده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه حمل‌ونقل عمومی ادامه داد: در این دوره، ۲۴ ایستگاه مترو و ۵۰ کیلومتر مسیر به شبکه مترو تهران اضافه شده است. همچنین عملیات احداث چهار خط جدید مترو به طول مجموع ۲۰۰ کیلومتر آغاز شده و بیش از ۲ هزار دستگاه اتوبوس نیز به ناوگان حمل‌ونقل عمومی افزوده شده است.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به سایر اقدامات عمرانی مدیریت شهری گفت: توسعه بزرگراه‌ها، اجرای بیش از ۶ میلیون تن آسفالت و توسعه فضای سبز از دیگر اقداماتی است که در این دوره دنبال شده است.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های ورزشی از تأکیدات شهردار تهران است، اظهار کرد: حدود ۸۸۰ مجموعه ورزشی در تهران به شهروندان خدمات ارائه می‌کنند و نزدیک به ۵۰ پروژه ورزشی نیز در دست اجراست.

فروزنده در ادامه به اقدامات شهرداری در زمینه ساماندهی معتادان متجاهر و حمایت از کودکان کار اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۰ هزار نفر از معتادان متجاهر جمع‌آوری شده‌اند که بیش از ۲۰ هزار نفر از آنان تحت نگهداری شهرداری قرار دارند. همچنین ۷ هزار کودک کار در مراکز مربوطه آموزش می‌بینند.

وی با اشاره به ساماندهی روددره فرحزاد و دیگر کانون‌های آسیب اجتماعی افزود: با جمع‌آوری معتادان متجاهر، بیش از ۵۰ هکتار از فضای روددره فرحزاد در اختیار شهروندان قرار گرفته است و توسعه این فضا‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ پروژه کوچک و بزرگ در مناطق مختلف شهر در حال اجراست، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم این پروژه‌ها تا پایان سال به اتمام برسند.
فروزنده با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در جریان جنگ و حمایت از شهروندان آسیب‌دیده اظهار کرد: همکاران شهرداری در این دوران به‌سرعت در محل حاضر شدند و در زمینه اسکان شهروندان آسیب‌دیده در هتل‌ها، تأمین مسکن و پرداخت ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان خدمات‌رسانی کردند.

وی همچنین از اجرای طرح تورم صفر با هدف کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان خبر داد و گفت: شهرداری در حوزه تأمین کالا‌های اساسی وارد عمل شده است و این کالا‌ها تا ۶ ماه با قیمت ثابت به شهروندان عرضه می‌شوند.

فروزنده ادامه داد: ایجاد بازارچه‌های «از تولید تا مصرف» نیز با هدف عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان استان‌ها و حذف واسطه‌ها در دستور کار قرار گرفته است تا شهروندان بتوانند کالا‌ها را با شرایط مناسب‌تری تهیه کنند.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ انسجام و همبستگی ملی خاطرنشان کرد: تاب‌آوری مردم در شرایط کنونی اهمیت زیادی دارد و حضور در میدان و تقویت روحیه عمومی، کمتر از حضور در صحنه نظامی نیست. همچنین باید در حوزه جنگ روایت‌ها تلاش بیشتری انجام شود.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با بیان اینکه دشمن در عرصه نظامی شکست خورده است، ابراز امیدواری کرد که در سایر عرصه‌ها نیز با حفظ وحدت و انسجام ملی، دشمن ناکام بماند.

فروزنده در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به نسل جوان گفت: بر اساس تأکیدات رهبر انقلاب، ارتقای بینش، دانش و توسعه ورزش در میان جوانان اهمیت ویژه‌ای دارد. ازاین‌رو، مدیریت شهری باید در کنار اجرای پروژه‌هایی مانند مجموعه آبی گلشن، از فضا‌های خالی شهر برای ایجاد امکانات ورزشی استفاده کند.

برچسب ها: شهرداری ، افتتاح پروژه
خبرهای مرتبط
بازگشایی مسیر روگذر بزرگراه یادگار امام (ره)
افتتاح اولین زورخانه منطقه ۱۶ تهران/ آخرین وضعیت پروژه پل بعثت
معاون امور مناطق شهرداری تهران:
شهرداران مناطق تهران تغییر نمی‌کنند
تعریض خیابان نونوار شمیران‌نو پس از ۳۰ سال بلاتکلیفی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واریز حقوق مهرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی از سه‌شنبه آغاز می‌شود
دستگیری متهم به تجاوز به عنف در شهر قدس
صدور مجوز خروج از کشور برای متعهدین آموزش و پرورش و قوه قضاییه فقط از طریق سامانه سخا
هشدار پلیس راهور: مسئولیت بارگیری و مهار ناایمن بار بر عهده شرکت و راننده است
شعام پاسخی درباره برگزاری انتخابات نداده است
ترافیک نیمه‌سنگین در ۳ محور پرتردد تهران
اجرای بیش از ۵۰۰ پروژه شهری در تهران
از پاتوق آسیب‌های اجتماعی تا مجموعه ورزشی؛ گلشن جان تازه گرفت
جزئیات انتقال بازار پروانه به پارکینگ حافظ/ غرفه‌ها با نرخ مصوب واگذار می‌شوند
آخرین اخبار
جزئیات انتقال بازار پروانه به پارکینگ حافظ/ غرفه‌ها با نرخ مصوب واگذار می‌شوند
از پاتوق آسیب‌های اجتماعی تا مجموعه ورزشی؛ گلشن جان تازه گرفت
اجرای بیش از ۵۰۰ پروژه شهری در تهران
دستگیری متهم به تجاوز به عنف در شهر قدس
صدور مجوز خروج از کشور برای متعهدین آموزش و پرورش و قوه قضاییه فقط از طریق سامانه سخا
شعام پاسخی درباره برگزاری انتخابات نداده است
هشدار پلیس راهور: مسئولیت بارگیری و مهار ناایمن بار بر عهده شرکت و راننده است
واریز حقوق مهرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی از سه‌شنبه آغاز می‌شود
ترافیک نیمه‌سنگین در ۳ محور پرتردد تهران
مرور قانون مواجهه با نقص روشنایی در خودرو + فیلم
راهکار برخورد صحیح با کسی که از آن دلخوری دارید + فیلم
اهدای ۱۱۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد در رزمایش عهد خدمت
تلاش برای ایجاد دسترسی از خط ۶ مترو به ایستگاه ۱۷ شهریور
بازگشت هیجان فوتبال به بوستان‌های جنوب تهران
به‌رغم تهدیدات، پروژه‌های عمرانی ادامه خواهد داشت
بزرگراه شهید موسوی، نقش مهمی در کاهش ترافیک بزرگراه آزادگان دارد
آمران و عاملان ترور ۲ بانوی شهید در سیستان و بلوچستان با جدیت شناسایی شوند
ضرورت تبیین ابعاد انسانی جنایت لامرد به نسل‌های آینده
واکنش اولیه ذهن به اتفاقات پیرامون انسان + فیلم