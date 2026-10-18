معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، از اجرای بیش از ۵۰۰ پروژه عمرانی و خدماتی در مناطق مختلف پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- لطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران روز یکشنبه ۲۶ مهرماه در آیین بهره‌برداری از مجموعه آبی گلشن و افتتاح ۱۳ پروژه منطقه ۴ شهرداری تهران به ارزش یک‌هزار میلیارد تومان که در قالب دویست‌وسی‌وچهارمین پویش امید و افتخار برگزار شد، با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: در شرایط کنونی، امیدآفرینی، تلاش و حرکت رو به جلو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این شرایط با موفقیت پشت سر گذاشته خواهد شد و در تاریخ کشور ثبت می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد امید و نشاط در جامعه افزود: در دوره کنونی مدیریت شهری، برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران به‌عنوان یکی از اولویت‌ها دنبال شده است و اکنون شاهد حضور تاکسی‌ها و اتوبوس‌های برقی در ناوگان حمل‌ونقل عمومی هستیم.

فروزنده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه حمل‌ونقل عمومی ادامه داد: در این دوره، ۲۴ ایستگاه مترو و ۵۰ کیلومتر مسیر به شبکه مترو تهران اضافه شده است. همچنین عملیات احداث چهار خط جدید مترو به طول مجموع ۲۰۰ کیلومتر آغاز شده و بیش از ۲ هزار دستگاه اتوبوس نیز به ناوگان حمل‌ونقل عمومی افزوده شده است.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به سایر اقدامات عمرانی مدیریت شهری گفت: توسعه بزرگراه‌ها، اجرای بیش از ۶ میلیون تن آسفالت و توسعه فضای سبز از دیگر اقداماتی است که در این دوره دنبال شده است.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های ورزشی از تأکیدات شهردار تهران است، اظهار کرد: حدود ۸۸۰ مجموعه ورزشی در تهران به شهروندان خدمات ارائه می‌کنند و نزدیک به ۵۰ پروژه ورزشی نیز در دست اجراست.

فروزنده در ادامه به اقدامات شهرداری در زمینه ساماندهی معتادان متجاهر و حمایت از کودکان کار اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۰ هزار نفر از معتادان متجاهر جمع‌آوری شده‌اند که بیش از ۲۰ هزار نفر از آنان تحت نگهداری شهرداری قرار دارند. همچنین ۷ هزار کودک کار در مراکز مربوطه آموزش می‌بینند.

وی با اشاره به ساماندهی روددره فرحزاد و دیگر کانون‌های آسیب اجتماعی افزود: با جمع‌آوری معتادان متجاهر، بیش از ۵۰ هکتار از فضای روددره فرحزاد در اختیار شهروندان قرار گرفته است و توسعه این فضا‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ پروژه کوچک و بزرگ در مناطق مختلف شهر در حال اجراست، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم این پروژه‌ها تا پایان سال به اتمام برسند.

فروزنده با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در جریان جنگ و حمایت از شهروندان آسیب‌دیده اظهار کرد: همکاران شهرداری در این دوران به‌سرعت در محل حاضر شدند و در زمینه اسکان شهروندان آسیب‌دیده در هتل‌ها، تأمین مسکن و پرداخت ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان خدمات‌رسانی کردند.

وی همچنین از اجرای طرح تورم صفر با هدف کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان خبر داد و گفت: شهرداری در حوزه تأمین کالا‌های اساسی وارد عمل شده است و این کالا‌ها تا ۶ ماه با قیمت ثابت به شهروندان عرضه می‌شوند.

فروزنده ادامه داد: ایجاد بازارچه‌های «از تولید تا مصرف» نیز با هدف عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان استان‌ها و حذف واسطه‌ها در دستور کار قرار گرفته است تا شهروندان بتوانند کالا‌ها را با شرایط مناسب‌تری تهیه کنند.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ انسجام و همبستگی ملی خاطرنشان کرد: تاب‌آوری مردم در شرایط کنونی اهمیت زیادی دارد و حضور در میدان و تقویت روحیه عمومی، کمتر از حضور در صحنه نظامی نیست. همچنین باید در حوزه جنگ روایت‌ها تلاش بیشتری انجام شود.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با بیان اینکه دشمن در عرصه نظامی شکست خورده است، ابراز امیدواری کرد که در سایر عرصه‌ها نیز با حفظ وحدت و انسجام ملی، دشمن ناکام بماند.

فروزنده در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به نسل جوان گفت: بر اساس تأکیدات رهبر انقلاب، ارتقای بینش، دانش و توسعه ورزش در میان جوانان اهمیت ویژه‌ای دارد. ازاین‌رو، مدیریت شهری باید در کنار اجرای پروژه‌هایی مانند مجموعه آبی گلشن، از فضا‌های خالی شهر برای ایجاد امکانات ورزشی استفاده کند.