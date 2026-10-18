نایب رئیس کمیته ملی المپیک از ارسال ۲۵۰ مقاله به دومین همایش بین المللی زن و ورزش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی زن و ورزش امروز یکشنبه ۲۶ مهر در محل آکادمی ملی المپیک آغاز شد.  

مهین فرهادی زاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک درخصوص برگزاری این همایش گفت:کمیسیون زنان در کمیته ملی المپیک یکی از کمیسیون‌ها فعال است  و یکی از برنامه هایش برگزاری همایش‌های ملی و بین المللی است و این همایش با حمایت کمیته بین المللی المپیک (IOC) برگزار شد.

او ادامه داد: هدف از برگزاری این همایش رصد پژوهش‌های جدیدی در حوزه زنان است و از راهکار‌ها استفاده کنیم.

فرهادی زاد درخصوص تعداد مقالات ارائه شده به همایش زن و ورزش بیان کرد: ۲۵۰ مقاله به همایش ارسال شد  و ۱۲۵ مقاله به صورت پوستر پذیرفته شد.

او درخصوص درخشش بانوان ورزشکار در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت:همه ورزشکاران ما خوش درخشیدند و بانوان ورزشکار سهم ۳۰ درصدی در کسب مدال داشتند. ۳ مدال طلا، ۷ مدال نقره و ۶ مدال برنز بسیار قابل توجه است و این نشان می‌دهد که ورزش کشور مسیر رشد و توسعه را درست کرده است.

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برچسب ها: مهین فرهادی زاد ، کمیته ملی المپیک
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