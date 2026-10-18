جشن هزاره گنبد عالی ابرکوه با استقبال بی نظیر مردم رو به رو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد حسین زاده اردیچی - گنبد عالی ابرکوه یکی از بنا‌های سنگی برجای مانده از دوران سلجوقیان است که در شهر ابرکوه بر فراز کوهی بلند، گذر تاریخ را در این شهر به نظاره نشسته است.

در میان اثر‌های تاریخی استان یزد گنبد عالی ابرکوه نخستین بنای تاریخی به شمار می‌رود که علی فیروزان برای پدر خود عمیدالدین شمس الدوله ساخته است و این بنا برای مسافران و میهمانان نوروزی بسیار دیدنی است.

این بنا آرامگاه امیرعمیدالدین شمس الدوله دیلمی و مادرش از طایفه هزار اسب بوده که به دستور فرزندش فیروزان به سال ۴۴۸ ساخته شده است و در سال۱۳۱۲ به شماره ۱۹۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و هم‌اکنون بیش از یک هزار سال از زمان احداث آن می‌گذرد.

این بنا‌های سنگی دوره دیلمیان از نفایس هنر معماری ایران روی تپه‌ای مشرف برجاده ابرکوه به بخش بهمن واقع شده است، در کتیبه دیگری که در بالای مدخل مقبره قرار گرفته عبارت «ولوالده السیده الجلیه ناز رحمة الله علیهما» نوشته شده است.

از این کتیبه چنین استنباط می‌شود که مادر بانی گنبد نیز در همین آرامگاه مدفون است ولی به علت ریختن قسمتی از کتیبه، نام این سیده کاملاً معلوم نیست و فقط کلمه ناز از آن خوانده می‌شود، احمد خان ملک ساسانی آن را برای آندره گدار «نازنین کشمر» و مرحوم مصطفوی «نازنین کرشمه» یا اسمی نزدیک بدان قید کرده‌است.

عمیدالدین از خاندان دیلمی و نوه منصور بن حسن بن فیروزان دیلمی صاحب اشکور از نواحی معروف دیلم است که خاندان او به علت رقابت‌ها و کشمکش‌ها مجبور شدند از شمال ایران به اصفهان و نواحی مرکزی کوچ کنند و مقبره او هم به سبک ابنیه نواحی شمالی ایران احداث شده است.

این بنا با داشتن ویژگی خاص دوره سلجوقی و مقرنس‌های زیبای آن و طرح ساختمانی مستحکم و کتیبه کوفی آن در زمره آثار و مقبره‌های مهم تاریخی ایران در قرن پنجم هجری قمری و دوران سلجوقیان بشمار می‌رود و سنگ و گچ از مصالحی است که غالبا بنا‌های ساسانی با آن بنا شده که در این بنا نیز از مصالح اصلی به شمار می‌روند.

گنبد عالی نمونه جالب معماری در نوع خود محسوب می‌شود که به صورت هشت ضلعی از سنگ و ساروج بنا شده و در پایه گلوی گنبد به صورت مدور درمی آید و گنبد برفراز آن قرار داردو پایه این گنبد هشت گوش اضلاع کوچکتر ساخته شده و پهنای داخل آن ۸.۹۰ متر و بلندی آن حدود ۱۲ متر است.

ارتفاع طاق نما‌ها ۱.۶ و در هشت گوش هشت ترنبه تعبیه و پایه هشت گوش تبدیل به دایره می‌شود و گنبد کروی کامل بصورت دورچین بر فراز آن قراردارد.

همزمان با هزارمین سال قمری ساخت گنبد عالی، جشن هزاره گنبد عالی با هدف پاسداشت اصالت، هویت تاریخی و معماری ابرکوه و با محوریت بنای کم‌نظیر گنبد عالی به عنوان نخستین اثر ثبت ملی استان یزد و نماد هویت فرهنگی این کهن‌شهر برگزار شد.

این آیین با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی و شهرستانی از جمله امام جمعه، فرماندار ابرکوه و میراث فرهنگی و ... همراه بود.