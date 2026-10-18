فرماندهی انتظامی اردبیل از دستگیری عاملان نزاع و درگیری در شهرک سینا این شهرستان توسط مأموران انتظامی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ سعید یوسفی‌فعال اظهار کرد:در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری با سلاح سرد در شهرستان اردبیل، بررسی موضوع با هدف دستگیری عاملان درگیری در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود، مأموران انتظامی کلانتری ۱۷ "وحدت" با انجام کار‌های اطلاعاتی و شیوه‌های پلیسی، در کمترین زمان ممکن ۳نفر از عاملان اصلی درگیری را در شهرک"سینا" دستگیر و پس از معرفی به مرجع قضایی روانه زندان گردیدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل گفت: در این راستا یک واحد صنفی پلمپ و یک دستگاه خودرو که توسط این افراد در درگیری استفاده شده بود توقیف و به پارکینگ انتقال یافت.

سرهنگ یوسفی فعال تصریح کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس بوده و به هیچ عنوان اجازه خودنمایی و اخلال در نظم عمومی را به هیچ کس نمی‌دهیم.

منبع: نیروی انتظامی