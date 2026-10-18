باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، در جلسه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی گفت:به نام خداوند قادر متعال و با استعانت از درگاه الهی و توسل به ائمه اطهار (ع) و با امید به عنایات و توجهات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، به‌عنوان سرباز کوچک ملت رشید ایران، در جایگاه رفیع خانه ملت، با ادای احترام به روح ملکوتی امام کبیر امت (رضوان‌الله تعالی علیه)، نکوداشت یاد قائد شهید انقلاب اسلامی (رضوان‌الله تعالی علیه) و همه شهدای گران‌قدر ایران اسلامی و جبهه پرافتخار مقاومت، وزرای شهید دفاع و به‌ویژه امیر شهید سرلشکر نصیرزاده، تأکید دارم که در صورت اعتماد نمایندگان به اینجانب، ان‌شاءالله تداوم‌بخش راه و برنامه این شهیدان والامقام خواهم بود.

وی افزود: خدمت‌گزاری به ملت مبعوث‌شده در نبرد با جبهه شیطانی صهیونیسم و استکبار جهانی، به‌عنوان سربازی تحت فرماندهی حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، توفیق الهی برای ادای تکلیف جهادی خواهد بود.

وزیر پیشنهادی دفاع با بیان اینکه از اعتماد رئیس‌جمهور و حمایت مقامات عالی لشکری در معرفی اینجانب برای تصدی مسئولیت خطیر وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح قدردانی می‌کنم، اظهار کرد: همچنین از نمایندگان مجلس در ملاقات‌ها، نشست‌ها و کمیسیون‌های امنیت ملی و صنایع و معادن مجلس، در چند روز اخیر، با سعه‌صدر و حساسیت ارزشمند نسبت به حوزه دفاعی و با رسیدگی به سوابق و برنامه‌های اینجانب، نقد و بررسی عالمانه و متعهدانه‌ای داشته‌اند، تشکر می‌کنم.

اخلاقی گفت: با رأی اعتماد مجلس، مسئولیت وزارت دفاع در مقطعی بسیار حساس بر دوش اینجانب قرار می‌گیرد؛ دوره‌ای که محیط امنیتی و راهبردی کشور در سطح منطقه و جهان با دگرگونی‌های عمیق، پرشتاب و چالش‌های پیچیده رو‌به‌رو است.

وی با بیان اینکه در چنین فضایی، دفاع مقتدرانه از کشور مستلزم شناخت دقیق محیط، درک منطق تحولات، تشخیص روند‌های تأثیرگذار و آمادگی کامل برای مواجهه با سناریو‌های گوناگون در آینده است، افزود: بر این باورم که قدرت دفاعی هر کشور، در کنار ظرفیت‌های عملیاتی، پیوندی مستقیم با میزان و کیفیت درک آن کشور از محیط راهبردی دارد.

وزیر پیشنهادی دفاع اضافه کرد: امروز در عرصه منطقه‌ای و جهانی با محیطی ایستا و پیش‌بینی‌پذیر مواجه نیستیم، بلکه ماهیت تهدیدها، منطق قدرت نظامی، بستر فناوری و حتی نظم منطقه‌ای دستخوش دگرگونی بنیادین شده است. نبرد‌های نوین، ماهیتی ترکیبی یافته‌اند و جنگ نظامی را با تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی، حملات سایبری، اختلال در زنجیره تأمین، جنگ اطلاعاتی و ایجاد محدودیت در دسترسی به فناوری‌های پیشرفته درآمیخته‌اند.

اخلاقی گفت: در این میان، ملت بزرگ ایران و محور مقاومت با تکیه بر نصرت الهی، هدایت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، نقش‌آفرینی مؤثر دولت خدمتگزار و مجاهدت نیرو‌های مسلح شجاع، در مصاف با جبهه استکبار، این مسیر را با اتحادی مقدس و ایستادگی ملی به پیش می‌برند و به سرمنزل مقصود می‌رسانند.

وی یادآور شد: چند دهه تلاش مدیران، دانشمندان و متخصصان صنعت دفاعی، با مشارکت جامعه گسترده نخبگانِ دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان، تحت رهبری حکیمانه قائد شهید انقلاب و با جان‌فشانی رزمندگان نیرو‌های مسلح، در شرایط تحریم و محدودیت‌های فراوان، قابلیت‌های دفاعی را برای ایران اسلامی و جبهه مقاومت بنا نهاد؛ قابلیت‌هایی که امروز دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی را در جنگ اخیر به مرز استیصال رسانده و در وضعیت بن‌بست راهبردی قرار داده است.

وزیر پیشنهادی دفاع گفت: در ادامه این تلاش‌ها، پس از جنگ ۱۲روزه، این قابلیت‌ها به‌گونه‌ای تکمیل و آماده شده‌اند که برآورد‌ها و محاسبات دشمن را تغییر داده و تردیدی عمیق درباره استمرار جنگ نظامی در میان دشمنان ایجاد کرده‌اند. البته اگر دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی مجدداً دچار خطای محاسباتی شود، پاسخ ملت غیور ایران و رزمندگان اسلام، غافلگیرکننده و گسترده خواهد بود و تبعات منطقه‌ای و جهانی آن بر عهده دولت تروریستی آمریکا و هم‌پیمانان آن خواهد بود.

اخلاقی اعلام کرد: با توجه به فرصت ۲۰ماهه باقی‌مانده تا پایان این دوره وزارت، برنامه‌ها در دو اولویت کوتاه‌مدت و میان‌مدت، بر اساس تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، سیاست‌ها و الزامات دفاعی ابلاغی ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) و در تعامل با فرماندهان کل ارتش، سپاه، فراجا و بسیج مستضعفان تنظیم شده است.

وی گفت: در روند اجرا نیز تعامل مدیریتی و برنامه‌ای با فرماندهان و همرزمان گرامی در نیرو‌های مسلح استمرار خواهد داشت. برنامه پیش‌تر به‌صورت مکتوب به نمایندگان تقدیم شده است و در این بخش، اولویت‌ها و محور‌های اصلی آن به‌اختصار بیان می‌شود.

منبع: ایرنا