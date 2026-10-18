فرماندار سنندج، در نشست بررسی مشکلات کامیونداران و رانندگان بخش مسافربری که با حضور سالار مرادی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی و مدیران کل دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، بر ضرورت رسیدگی به مطالبات فعالان حوزه حمل‌ونقل، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و رفع مشکلات سوخت تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  غریب سجادی، با اشاره به نقش حیاتی صنعت حمل‌ونقل در شرایط جنگی و بحرانی اظهار کرد: رانندگان با وجود خطرات و تهدید‌های موجود، چرخه حمل‌ونقل کالا و جابه‌جایی مسافران را متوقف نکردند و در شرایطی دشوار به خدمت‌رسانی ادامه دادند. این در حالی است که زیرساخت‌های حمل‌ونقل، از جمله جاده‌ها و پل‌ها، نیز در جریان جنگ هدف حملات قرار گرفتند؛ موضوعی که اهمیت و دشواری مسئولیت رانندگان را بیش از پیش نشان می‌دهد.

فرماندار سنندج با تأکید بر ضرورت حمایت از رانندگان و رفع موانع فعالیت آنان افزود: تأمین زمین مناسب برای ایجاد توقفگاه و پارکینگ کامیونداران و تانکرداران در شهر سنندج، از نیاز‌های مهم این حوزه است و باید با همکاری دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه اداره‌کل راه و شهرسازی، موضوع تخصیص زمین و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم به‌طور جدی پیگیری شود.

سجادی همچنین با اشاره به مشکلات ایجادشده در تأمین سوخت و صف‌های طولانی بنزین برای شهروندان، از برنامه‌ریزی برای ساماندهی این وضعیت خبر داد و گفت: به‌زودی سازوکار مناسبی برای مدیریت شرایط سوخت‌رسانی اجرایی خواهد شد که امیدواریم با اجرای تمهیدات پیش‌بینی‌شده، صف‌های طولانی بنزین در سنندج و استان برچیده شود.

وی در پایان بر ضرورت هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات رانندگان، بهبود خدمات حمل‌ونقل و پاسخ‌گویی به مطالبات این قشر تأکید کرد.

برچسب ها: کردستان ، فرمانداری ، سازوکار ، صف بنزین
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