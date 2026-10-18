باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمحمد موسوی، شهردار منطقه ۴ تهران، روز یکشنبه ۲۶ مهرماه در آیین بهره‌برداری از مجموعه آبی گلشن و افتتاح ۱۳ پروژه عمرانی و خدماتی این منطقه در قالب دویست‌وسی‌وچهارمین پویش امید و افتخار اظهار کرد: محل احداث مجموعه آبی گلشن پیش از این به کانون آسیب‌های اجتماعی و تجمع معتادان متجاهر تبدیل شده بود، اما امروز این تهدید به فرصتی برای ارائه خدمات ورزشی به شهروندان تبدیل شده است.

وی با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به شهروندان افزود: مردم شایسته برخورداری از بهترین امکانات هستند و حضور مستمر آنان در خیابان‌ها و میدان‌ها طی بیش از ۲۳۰ شب، نشان‌دهنده روحیه و همراهی آنان است.

موسوی با تأکید بر تداوم فعالیت‌های عمرانی شهرداری در شرایط جنگی گفت: پروژه‌های امروز نشان می‌دهد که مدیریت شهری حتی در بحبوحه جنگ نیز فعالیت‌های عمرانی را متوقف نکرده و برای امیدآفرینی در جامعه، اجرای طرح‌های خدماتی و عمرانی را ادامه داده است.

شهردار منطقه ۴ تهران با اشاره به افتتاح مخازن ذخیره آب به‌عنوان یکی دیگر از پروژه‌های این منطقه بیان کرد: دو مخزن بتنی با ظرفیت مجموع حدود ۲ هزار مترمکعب برای مدیریت منابع آبی و تأمین نیاز‌های شهروندان به بهره‌برداری رسیده است.

وی ادامه داد: احداث میدان استهلاکی در خیابان استخر نیز از دیگر پروژه‌های افتتاح‌شده است. به دلیل شیب این خیابان، وقوع تصادفات در این محدوده گزارش می‌شد که با اجرای این طرح، کاهش حوادث و افزایش ایمنی معبر دنبال می‌شود.

موسوی، بهسازی و ایجاد سیستم آبیاری در شیان و یاس فاطمی و همچنین اجرای طرح‌های روشنایی و نورپردازی تقاطع‌های غیرهمسطح و معابر منطقه را از دیگر پروژه‌های افتتاح‌شده برشمرد.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های شهرداری برای ارتقای ایمنی معابر گفت: ایمن‌سازی بزرگراه‌های منطقه ۴ از اولویت‌های مدیریت شهری است و اصلاح هندسی نقاط حادثه‌خیز نیز در دستور کار قرار دارد. امیدواریم تا پایان امسال و سال آینده، شاهد کاهش چشمگیر تلفات انسانی در بزرگراه‌های این منطقه باشیم.