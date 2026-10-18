باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: امسال ۲۵ درصد اقدامات انجام‌شده برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی کشور در البرز صورت گرفته است؛ این سهم به معنای بیشتر بودن تغییر کاربری در استان نیست، بلکه نشان‌دهنده پیگیری بیشتر دستگاه‌های مسئول است

سید محسن موسوی، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، در برنامه زنده رادیویی «رهیافت» با بیان اینکه سهم ۲۵ درصدی البرز از اقدامات مقابله‌ای کشور به معنای بیشتر بودن میزان تغییر کاربری در این استان نیست، اظهار کرد: این آمار نشان‌دهنده تلاش و پیگیری بیشتر دستگاه‌های مسئول برای برخورد با تخلفات است.

وی با اشاره به روند ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان گفت: مقابله با این تخلفات تنها بر عهده جهاد کشاورزی نیست و همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی و قضایی را می‌طلبد.

موسوی در برنامه زنده رادیویی رهیافت افزود: استانداری، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها، دستگاه‌های خدمات‌رسان، نیروی انتظامی و دادگستری در این زمینه نقش دارند و همراهی این مجموعه‌ها به مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز کمک کرده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی البرز همچنین از توسعه گلخانه‌ها به‌عنوان یکی از اقدامات بخش کشاورزی یاد کرد و گفت: سطح گلخانه‌های استان از حدود ۳۰۰ هکتار در سال‌های گذشته به بیش از ۶۵۰ هکتار رسیده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی خاطرنشان کرد: حفظ زمین‌های حاصلخیز و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول و توجه به ظرفیت‌های تولیدی استان است.