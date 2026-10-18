مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم از راه‌اندازی نخستین مرکز توسعه بازی‌های شهروندی کشور در قم خبر داد و گفت: فاز نخست این مرکز در فرهنگسرای حجاب در حال تجهیز است و در روزهای آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد

باشگاه خبرنگاران جوان-عباس ذاکری با بیان اینکه ایجاد مرکز توسعه بازی‌های شهروندی یکی از پروژه‌های جدید سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم است اظهار داشت: این مجموعه با هدف طراحی، تولید، ارائه و توسعه بازی‌های متناسب با موضوعات مختلف شهروندی راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود: در این مرکز تلاش شده است از ظرفیت بازی‌ برای آموزش مفاهیم مختلف شهروندی استفاده شود و بازی‌ها متناسب با گروه‌های مختلف سنی و محیط‌های اجتماعی طراحی و تولید شوند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم ادامه داد: بازی‌های شهروندی می‌توانند در محیط‌های مختلفی از جمله بوستان‌ها، مدارس، محلات، خانه‌های سالمندان، مهدهای کودک، مهدهای کودک قرآنی، مراکز بهزیستی، زندان‌ها و سایر محیط‌هایی که حضور اجتماعی شهروندان در آنها وجود دارد، مورد استفاده قرار گیرند.

ذاکری با اشاره به تولید تعدادی از این بازی‌ها در ماه‌های گذشته گفت: بخشی از بازی‌های مورد نظر طی هشت ماه گذشته طراحی و تولید شده و قرار است با راه‌اندازی مرکز توسعه بازی‌های شهروندی در فرهنگسرای حجاب، این محصولات در معرض بازدید و استفاده گروه‌های مختلف قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این مرکز در مرحله نخست هم، محلی برای ارائه و استفاده از بازی‌های تولیدشده و هم بستری برای مراجعه گروه‌ها و مجموعه‌های مختلف خواهد بود تا بتوانند متناسب با نیاز خود از بازی‌های شهروندی استفاده کنند و حتی امکان ارائه و تأمین این محصولات برای شهرها و شهرستان‌های دیگر نیز فراهم شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم اضافه کرد: موضوعات مختلف شهروندی از جمله مدیریت پسماند، فضای سبز، ایمنی و آتش‌نشانی، ترافیک، نظافت شهری و میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل، حوزه‌های حقوق و اخلاق شهروندی و دیگر موضوعات مرتبط با زندگی شهری می‌تواند در قالب بازی به مخاطبان آموزش داده شود.

ذاکری افزود: بازی‌های کف و سطح، بازی‌های دیواری، بازی‌های رومیزی و بازی‌های نرم‌افزاری و اپلیکیشن‌ها از جمله قالب‌هایی هستند که در این مرکز مورد توجه قرار گرفته‌اند و محصولات تولیدشده در قالب‌های فیزیکی و دیجیتال قابل ارائه خواهند بود.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که این مرکز به یک مجموعه خدمات‌دهنده برای گروه‌ها و نهادهای مختلف تبدیل شود و بتواند محتوای مناسب و ابزارهای آموزشی و فرهنگی مورد نیاز آنها را برای اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی تأمین کند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم یکی دیگر از بخش‌های این پروژه را تربیت و آموزش نیروهای فعال در حوزه‌های مختلف دانست و گفت: معلمان پرورشی، مربیان مهدهای کودک و مهدهای قرآنی، مجریان تلویزیونی، مربیان و سایر افرادی که در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و هنری با شهروندان ارتباط دارند، می‌توانند از آموزش‌های این مرکز بهره‌مند شوند.

ذاکری ادامه داد: در این بخش تلاش می‌کنیم نیروهای آموزشی و فرهنگی با مفاهیم شهروندی و روش‌های استفاده از بازی و شیوه‌های هنری و اجرایی آشنا شوند تا بتوانند از این روش‌ها در محیط فعالیت خود استفاده کنند.

وی افزود: مرکز توسعه بازی‌های شهروندی همچنین می‌تواند در تأمین بسته‌های فرهنگی و آموزشی و اقلام مورد نیاز برنامه‌های آموزشی و اجرایی مجموعه‌های مختلف نقش پشتیبان داشته باشد.

ذاکری ابراز امیدواری کرد که مرکز توسعه بازی‌های شهروندی قم در آینده به یک مرکز الگویی در سطح کشور تبدیل شود و گفت: امیدواریم با توسعه این طرح و استفاده از ظرفیت گروه‌های خلاق و فعالان حوزه بازی، بتوانیم زمینه تولید محصولات متنوع و کاربردی در حوزه آموزش شهروندی را فراهم کنیم.

منبع:شهرداری قم

برچسب ها: شهرداری قم ، نشاط اجتماعی
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