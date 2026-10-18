باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کارشناس حوزه اراضی و مسائل کشاورزی با تأکید بر ضرورت حفظ زمین‌های حاصلخیز استان البرز گفت: جلوگیری از دیوارکشی و ساخت‌وساز غیرمجاز به‌تنهایی برای حفاظت از کشاورزی کافی نیست و باید مدیریت منابع آب و خاک و افزایش صرفه اقتصادی تولید نیز مورد توجه قرار گیرد.

محمود نادرخانی، کارشناس حوزه اراضی و مسائل کشاورزی، در برنامه زنده رادیویی «رهیافت» با اشاره به شرایط جغرافیایی و اقتصادی استان البرز اظهار کرد: نزدیکی به تهران و مراکز توزیع محصولات، دسترسی به بازار مصرف و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی استان‌های مختلف، از ظرفیت‌های مهم کشاورزی در البرز است.

وی با بیان اینکه تغییر کاربری زمین‌ها دلایل مختلفی دارد، افزود: در برخی مناطق، افزایش ارزش زمین و تمایل به ساخت باغ‌ویلا باعث می‌شود زمین‌هایی که پیش‌تر با هدف تولید محصولات کشاورزی استفاده می‌شدند، به‌تدریج از چرخه تولید خارج شوند.

این کارشناس در گفت‌وگو با برنامه رادیویی رهیافت ادامه داد: گاهی زمین با کاشت درخت همچنان ظاهری سبز دارد، اما هدف اصلی مالک، تولید و عرضه محصول به بازار نیست و بیشتر استفاده تفریحی از زمین مدنظر قرار می‌گیرد. بنابراین، صرف سبز بودن زمین نمی‌تواند به معنای تداوم فعالیت مؤثر کشاورزی باشد.

نادرخانی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب و خاک گفت: اگر کشاورزی برای مالک زمین صرفه اقتصادی نداشته باشد، احتمال رها شدن زمین یا تمایل به فروش آن افزایش می‌یابد. به همین دلیل، باید شرایطی فراهم شود که کشاورز بتواند با مدیریت منابع و انتخاب الگوی مناسب کشت، درآمد قابل قبولی از فعالیت خود داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به محدودیت منابع آب، اجرای قانون حفاظت خاک و برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه تأکید کرد و افزود: حفاظت از اراضی کشاورزی زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که علاوه بر جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، زیرساخت‌های لازم برای تولید پایدار نیز فراهم شود.