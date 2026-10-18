رئیس سازمان اورژانس کشور از وجود ۳ هزار آمبولانس فرسوده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر میعادفر در دیدار با استاندار لرستان در محل استانداری اظهار کرد: آمار‌ها از کاهش تعداد فوتی‌های حوادث ترافیکی در این استان حکایت دارد، اما در سطح کشور با افزایش نسبی فوتی‌های این حوادث مواجه بوده‌ایم.

او با اشاره به بهبود شاخص زمان رسیدن نیرو‌های اورژانس به صحنه حادثه، افزود: زمان رسیدن نیرو‌های اورژانس به صحنه حادثه در لرستان حدود ۲ دقیقه کاهش یافته که دستاورد ارزشمندی است و امیدواریم با همکاری دانشگاه علوم پزشکی این شاخص بیش‌ازپیش بهبود پیدا کند.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به فرسودگی ناوگان آمبولانس ایران بیان کرد: ۳ هزار دستگاه آمبولانس فرسوده در کشور وجود دارد و با وجود اضافه‌شدن ۸۰۰ دستگاه آمبولانس طی یکی دو سال گذشته، همچنان نیاز قابل‌توجهی به نوسازی ناوگان وجود دارد.

میعادفر با اشاره به توافق برای تأمین ۲۰ دستگاه آمبولانس جدید برای لرستان، ادامه داد: بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده با استاندار ۵۰ درصد اعتبار مورد نیاز از منابع استانی و ۵۰ درصد دیگر از اعتبارات سازمان اورژانس کشور تأمین می‌شود تا این آمبولانس‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن به ناوگان استان اضافه شوند.

او با اشاره به گستردگی شبکه اورژانس لرستان اظهار کرد: این استان با بیش از ۱۰۰ پایگاه اورژانس و اضافه‌شدن ۱۰ پایگاه جدید در آینده نزدیک، از استان‌های دارای تعداد بالای پایگاه اورژانس در کشور است و تأمین آمبولانس متناسب با این گستردگی، نیازمند توجه ویژه است.

رئیس سازمان اورژانس کشور هزینه سالانه حقوق و نیروی انسانی هر پایگاه اورژانس را حدود ۱۵ میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: باتوجه‌به تعداد پایگاه‌های لرستان، تأمین هزینه‌های جاری و توسعه زیرساخت‌ها به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارد.

میعادفر بر استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای تأمین تجهیزات اورژانس تأکید کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی به‌تنهایی با محدودیت‌های اعتباری مواجه است و هدایت شرکت‌های برخوردار از ظرفیت مسئولیت اجتماعی به‌سمت حمایت از اورژانس می‌تواند به تأمین سریع‌تر تجهیزات مورد نیاز کمک کند.

منبع: تسنیم