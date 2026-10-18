دبیر علمی چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی زن و ورزش از حضور ۲ سخنران از شورای المپیک آسیا در این همایش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - حسین اکبری یزدی دبیر علمی چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی زن و ورزش گفت: این همایش با حمایت کمیسیون زنان کمیته ملی المپیک و دانشگاه خوارزمی با هدف دانش علمی در حوزه ورزش زنان و همچنین در حوزه‌های مدیریت ورزشی، هوش مصنوعی، جامعه شناسی ورزشی، روانشناسی ورزش زنان و همینطور مباحث علمی فیزیولوژی و بیومکانیک ورزش زنان برگزار می‌شود.

او ادامه داد: نمایندگانی از ۲۵ دانشکده تربیت بدنی در سراسر کشور در این همایش حضور دارند.

یزدی بیان کرد: در راستای بین الملل سازی همایش ۲ سخنران از شورای المپیک آسیا در این همایش حضور دارند و آخرین سیاست‌های عدالت جنسیتی را در این همایش را شرح خواهند داد.

اکبری یزدی درخصوص رشد کمی و کیفی مقالات نسبت به دوره‌های گذشته گفت: اولین دوره است که توانسته‌ایم حمایت ISC را بگیریم و به همین خاطر ۲۵۰ مقاله داشته‌ایم و در مقایسه با دوره‌های قبل رشد خوبی داشته‌ایم.