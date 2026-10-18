باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - به گفته وی، مجموعه طرح‌های سرمایه‌گذاری و صنعتی در منطقه می‌تواند طی دو سال آینده زمینه اشتغال بیش از ۱۰ هزار نفر را فراهم کند.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساختی در غرب استان البرز اظهار کرد: الحاق زمین به محدوده روستاها باید با اولویت تأمین نیاز جوانان همان روستا انجام شود.

حدادی همچنین از بهره‌برداری یک پست فوق‌توزیع برق در نظرآباد با اعتبار ۵۵۰ میلیارد تومان و آماده‌سازی پست دیگری در چهارباغ با اعتبار بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های جاده‌ای در مناطق روستایی شهرستان‌های نظرآباد، ساوجبلاغ، طالقان و چهارباغ در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم غرب استان البرز در مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های رسانه‌ای استان گفت: با توجه به جمعیت بیش از ۶ میلیون نفری استان البرز، انتظار می‌رود رئیس سازمان صداوسیما برای تقویت نیروی انسانی، امکانات و ظرفیت‌های تولید و پخش برنامه در صداوسیمای استان توجه بیشتری داشته باشد تا مسائل و توانمندی‌های مردم البرز بهتر منعکس شود.