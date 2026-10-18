حدادی گفت: سالانه حدود ۶ میلیون فیلتر و ایجاد اشتغال برای بیش از چهار هزار نفر هدف‌گذاری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - به گفته وی، مجموعه طرح‌های سرمایه‌گذاری و صنعتی در منطقه می‌تواند طی دو سال آینده زمینه اشتغال بیش از ۱۰ هزار نفر را فراهم کند.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساختی در غرب استان البرز اظهار کرد: الحاق زمین به محدوده روستاها باید با اولویت تأمین نیاز جوانان همان روستا انجام شود. 

حدادی همچنین از بهره‌برداری یک پست فوق‌توزیع برق در نظرآباد با اعتبار ۵۵۰ میلیارد تومان و آماده‌سازی پست دیگری در چهارباغ با اعتبار بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های جاده‌ای در مناطق روستایی شهرستان‌های نظرآباد، ساوجبلاغ، طالقان و چهارباغ در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم غرب استان البرز در مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های رسانه‌ای استان گفت: با توجه به جمعیت بیش از ۶ میلیون نفری استان البرز، انتظار می‌رود رئیس سازمان صداوسیما برای تقویت نیروی انسانی، امکانات و ظرفیت‌های تولید و پخش برنامه در صداوسیمای استان توجه بیشتری داشته باشد تا مسائل و توانمندی‌های مردم البرز بهتر منعکس شود.

برچسب ها: ایجاد اشتغال ، اشتغال زدایی
خبرهای مرتبط
اشتغالزایی مانع مهاجرت روستاییان
آغاز به کار پنجمین جشنواره جهادگران استان در یزد
نقوی حسینی در تذکر شفاهی:
برخی دستگاه‌ها در سال تولید و اشتغال بیکاری‌سازی می‌کنند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شریان حیاتی برای تأمین آب ۳ میلیون نفر در تهران و کرج
آخرین اخبار
شریان حیاتی برای تأمین آب ۳ میلیون نفر در تهران و کرج
از سنگر سلامت تا سفره احسان؛ حمایت پرستاران البرزی از ۳۸۵ فرزند یتیم و محسنین
برگزاری مسابقات کاراته قهرمانی استان البرز به میزبانی شهرستان فردیس
از رشد ۷۰۰ درصدی درآمدهای اختصاصی تا بازپس‌گیری ۶.۵ همت املاک ورزشی؛ روایت ۲۲ ماه تلاش جهادی در ورزش البرز