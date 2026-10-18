باشگاه خبرنگاران جوان-جلسه کمیته فنی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم به ریاست اصفهانیان‌مقدم برگزار شد و موضوع ساماندهی خودروهای رهاشده در معابر و فضاهای شهری مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، با اشاره به آثار نامطلوب رهاشدگی خودروها در سطح شهر، بر ضرورت ساماندهی این وسایل نقلیه به‌منظور بهبود منظر شهری، ارتقای کیفیت محیط زندگی و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان تأکید شد.

بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد معاونان خدمات شهری مناطق شهرداری قم نسبت به شناسایی، مدیریت و جمع‌آوری خودروهای رهاشده در محدوده مناطق تحت پوشش خود اقدام کنند تا از تداوم مشکلات ناشی از انباشت این خودروها در معابر و فضاهای عمومی جلوگیری شود.

خودروهای رهاشده علاوه بر ایجاد ناهماهنگی در سیمای بصری شهر، می‌توانند موجب اشغال فضای پارک، اختلال در استفاده مطلوب از معابر و بروز برخی مشکلات بهداشتی و زیست‌محیطی شوند؛ ازاین‌رو ساماندهی آن‌ها از جمله اقدامات مؤثر در بهبود وضعیت محیط شهری به شمار می‌رود.

اجرای این مصوبه با مشارکت معاونان خدمات شهری مناطق و پیگیری سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم، گامی در جهت ارتقای نظم و پاکیزگی شهری، صیانت از فضاهای عمومی و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد بود.

منبع:شهرداری قم