باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پلیس پاریس اعلام کرد که در جریان اعتراضات و ناآرامی‌های شبانه در پایتخت فرانسه، دست‌کم ۸۵۵ نفر بازداشت شده‌اند. این اعتراضات در شرایطی برگزار شد که فرانسه با بحران هزینه‌های زندگی روبه‌رو است.

شبکه فرانسوی «بی‌اف‌ام‌تی‌وی» به نقل از پلیس پاریس گزارش داد که در جریان این ناآرامی‌ها ۱۳ مأمور پلیس و ژاندارمری و همچنین دو آتش‌نشان زخمی شدند.

پیش‌تر گزارش شده بود که شمار بازداشت‌شدگان در سراسر فرانسه از هزار نفر گذشته و حدود ۵۵۰ هزار نفر در اعتراضات شرکت کرده‌اند.

سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه پیش‌تر با محکوم کردن ناآرامی‌ها، از سطح خشونت در خیابان‌های این کشور ابراز نگرانی کرده بود.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که امانوئل مکرون قرار است روز دوشنبه در سفری رسمی به کویت برود و با شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر این کشور درباره روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های دفاعی، سرمایه‌گذاری، انرژی و فرهنگ گفت‌و‌گو کند.

این سفر هم‌زمان با شصت‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک فرانسه و کویت انجام می‌شود و نخستین سفر یک رئیس‌جمهور فرانسه به کویت از زمان سفر نیکولا سارکوزی در فوریه ۲۰۰۹ به شمار می‌رود.

منابع: خبرگزاری آناتولی